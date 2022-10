Whatsapp dannoso per il telefono: attenzione alla versione che scaricate, cosa sta succedendo

Molti utenti hanno riscontrato seri problemi nell’utilizzo del telefono, dopo aver scaricato questa versione dell’applicazione.

Ci sono diverse applicazioni che possono essere scaricate sul proprio telefono cellulare.

E’ necessario, però, prestare la massima attenzione in quanto alcune di queste possono essere dannose. Ad esempio, pensiamo alla famosissima chat di messaggi whatsapp che tutti noi utilizziamo ogni giorno. Ebbene, esiste una versione che potrebbe essere un pericolo per il nostro cellulare. Dunque, è importante stare molto attenti.

Cosa succede se viene scaricata un’applicazione non idonea

Il problema che si può avere quando viene scaricata un’applicazione non idonea è quello di prendere dei virus. Questi sono dannosi sia per il cellulare che per i nostri dati sensibili. Infatti, di recente molti utenti hanno scaricato una nuova versione di whatsapp. Si tratta di whatsapp pink. Stando alla descrizione dell’applicazione è una versione migliorata rispetto a quella tradizionale. In realtà, scaricarla può essere molto dannoso per il nostro cellulare. Dunque, il consiglio è quello di evitare di utilizzare questo tipo di app.

I motivi per cui è pericolosa per il nostro telefono

L’applicazione richiede le informazioni degli utenti per la registrazione. Ma, una volta fornite non sono più sicure. Questo stando ai dati elaborati da Rajshekhar Rajaharia, che è un noto ricercatore della sicurezza informatica. Quindi scaricandola i dati sensibili sono fortemente a rischio.

Cosa fare qualora per errore si sia già scaricata l’applicazione

Può essere che si sia già scaricata l’applicazione in questione. Come detto, in questo caso, è opportuno intervenire subito onde evitare ulteriori problemi di sicurezza. Prima di tutto, qualora l’applicazione sia collegata all’applicativo web, è fondamentale subito scollegarla. Inoltre, è importante successivamente disinstallarla in via definitiva. I ricercatori consigliano di svuotare anche la cache del browser.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Come svuotare il browser

L’operazione di svuotare la cache del browser è molto facile da fare. Lo si può fare direttamente dalle impostazione dell’app oppure dal browser. Inoltre, è possibile che questa applicazione abbia scaricato parecchi malware. Per questo motivo, bisogna cercare tutte le applicazioni che sono state istallate in automatico per eliminarle. Lo si può fare accedendo dalla sezione gestione applicazioni dalle impostazioni. E’ molto importante assicurarsi di disinstallare tutte le applicazioni che possono essere sospette.