Nokia 3310 a 2 mila euro: un segreto fa schizzare il prezzo

Un Nokia speciale per commemorare l’incontro fra due presidenti. Un pezzo unico soprattutto per i dettagli chic, non certo per le innovazioni tecniche.

Un Nokia è per sempre. Il 3310 naturalmente. Storico prodotto della multinazionale finlandese e vero e proprio emblema della telefonia mobile per un’intera generazione.

Al di là dei servizi offerti, decisamente innovativi per i tempi (anni Novanta), a fare storia è stata soprattutto la leggenda (verissima) della sua indistruttibilità. Cadute improvvise, anche da altezze discrete, realmente non erano in grado di scalfirlo. Senza contare le sue innovazioni ludiche, con i leggendari giochi messi a disposizione dei clienti, vera novità per l’epoca. Non è un caso né un mistero che ancora oggi vi siano dei veri e propri cultori dello storico cellulare, diventato negli ultimi vent’anni una sorta di oggetto di culto per gli amatori della tecnologia mobile e anche per i vecchi proprietari, sempre restii a sbarazzarsi del proprio Nokia. Non è raro incappare in un dispositivo come questo sul mercato online, a anche a prezzi abbordabili.

Un segno evidente di come la passione per i vecchi telefoni cellulari sia ancora viva, soprattutto per coloro che hanno sperimentato l’alba della loro distribuzione di massa. E, in attesa del prossimo scatto tecnologico che potrebbe portare i foldable (gli smartphone pieghevoli) a monopolizzare il mercato più di quanto non abbiano già fatto, non c’è niente di male nel lasciarsi toccare da un po’ di sana nostalgia. Difficilmente, infatti, i prodotti più recenti riusciranno a entrare nell’immaginario collettivo. Se non altro per il tempo relativamente breve che trascorre tra un modello e l’altro e per le differenze tutto sommato sottili nel design come nelle funzionalità.

Nokia 3310, la nostalgia costa 2 mila euro: questo modello è storico

Raramente esistono vecchi modelli così rari da richiedere un esborso economico ingente per aggiungerli alla propria collezione. In alcuni casi, però, ritrovarsi di fronte cifre improbabili diventa fattibile. Se non altro per alcune particolarità che rendono un telefono anche estremamente comune, come appunto il 3310, un modello unico. Per quel che riguarda il dispositivo simbolo della Nokia, il costo in questione tocca addirittura i 2 mila euro. Apparentemente un prezzo folle, eppure tutt’altro che ignorato dagli appassionati dei vecchi telefoni. La variante in questione è stata sviluppata dall’azienda Caviar e, stranamente, non si tratta di un vecchio modello ma di qualcosa di decisamente più recente. Un pezzo unico, speciale e pregiato, ideato per celebrare una ricorrenza. L’informatica però non c’entra nulla.

L’anniversario è quello dell’incontro fra l’allora presidente degli Stati Uniti e l’omologo russo, Vladimir Putin, avvenuto nel 2017. Avvenimento che l’azienda ha pensato di ricordare sviluppando un 3310 in scocca di titanio temperato, con lavorazione in effetto “acciaio damascato”. Già i primi due elementi possono dire molto sulle ragioni di un valore così elevato. Se mai vi fossero ancora dubbi, basteranno i dettagli in oro giallo per spazzarli via. Sul retro, inoltre, sarà presente uno stemma circolare raffigurante il profilo dei due presidenti, corredato da una targhetta riportante data e luogo dell’incontro. Ah sì, c’è anche la confezione: realizzata addirittura in pelle e velluto. Prezzo preciso d’acquisto: 2160 euro. Il punto è che non si tratta di una spesa dal beneficio tecnico ma di una chicca per collezionisti. Chissà se basterà la passione per i vecchi Nokia…