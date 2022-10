Chi è e quanto guadagna Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Nota attrice e moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, sono in molti a chiedersi chi è e quanto guadagna Clotilde Courau. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, la vita di re e regine della storia, sia passata che attuale, desta da sempre particolare fascino. Il loro modo di vivere, d’altronde, è molto diverso da quello di tutti gli altri. In Italia, come ben sappiamo, la monarchia non c’è più, ma tutti quanti abbiamo sicuramente letto dei Savoia e dell’importante ruolo che rivestono nella storia del nostro Paese. Non stupisce quindi che tutt’oggi si continui a parlare dei Savoia e dei suoi eredi.

Tra questi si annovera Emanuele Filiberto, nipote di Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia, che nel corso degli anni si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi. Sposato dal 2003 con l’attrice Clotilde Courau, chi è la moglie e quanto guadagna? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Clotilde Courau, chi è e quanto guadagna la moglie di Emanuele Filiberto: le informazioni disponibili

Nata a Levallois-Perret, in Francia, il 3 aprile del 1969, Clotilde Courau è del segno zodiacale dell’Ariete. Moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, i due sono convolati a nozze il 25 settembre del 2003 a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, ovvero Vittoria Chiara nel 2003 e Luisa nel 2006.

Di professione attrice, sono in molti a chiedersi quanto guadagni la moglie dell’erede dei Savoia. Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che in base a quanto si evince da un articolo pubblicato qualche tempo fa sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Giancarlo De Simone aveva spiegato come:

“In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“.

È possibile, quindi, ipotizzare che anche Clotilde Courau percepisca dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solo di ipotesi e non sono mai giunte conferme da parte della diretta interessata, così come non sono disponibili ulteriori informazioni in merito ai guadagni della nota attrice.