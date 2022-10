Wanna Marchi incredibile, si lamenta della pensione: “Troppo bassa”

Volto noto degli anni ottanta e novanta, Wanna Marchi fa discutere ancora oggi. Tutto su l’ultima bufera scoppiata a Non è l’arena.

Persino chi non ha mai visto le sue televendite, la conosce. Wanna Marchi è stata definita la regina delle televendite, ai tempi, facendosi riconoscere per il modo di comunicare diretto e a tratti aggressivo, la voce squillante e infine l’accusa di truffa, insieme alla figlia Stefania Nobile. Vediamo che fine hanno fatto entrambe e quali parole avrebbero scatenato un’altra bufera.

Wanna Marchi e l’ospitata a Non è l’arena

Wanna Marchi ha tentato più volte di reinserirsi all’interno del mondo televisivo. Le molteplici condanne per fatti illeciti e truffe hanno però impedito alla donna di rientrare. Basti pensare al tentativo di partecipazione al programma de “L’isola dei famosi” del 2017, che ha portato polemiche e proteste da parte del pubblico, secondo il quale non bisogna dare spazio a personaggi del genere.

Massimo Giletti ha però deciso ignorare tale pensiero e ospitare la donna all’interno della puntata del 9 ottobre di Non è l’Arena. Qui, Wanna Marchi si è presentata insieme alla figlia, scontrandosi fin da subito col giornalista Luca Telese.

Quest’ultimo ha puntato il dito contro le due, schierandosi dalla parte delle vittime delle loro truffe. Il giornalista le ha infatti accusate di scegliere persone deboli, più facili da manipolare e derubare. Naturalmente la Marchi ha ribattuto a queste accuse con toni altrettanto aspri, accusando il giornalista di essere pesante, nei modi e nell’aspetto fisico. Ha persino consigliato all’uomo l’utilizzo di un certo scioglipancia, uno dei prodotti pubblicizzate nelle sue vecchie televendite.

Luca Telese ha ripreso il dibattito, chiedendo infine sia a Wanna che a Stefania, di cosa vivano. Come fanno le due a mantenersi ora che il mondo della televisione e il suo pubblico non intendono riaccoglierle? Per quanto riguarda Stefania, quest’ultima sembra lavorare col suo ex compagno come dipendente, guadagnando uno stipendio interessante, a sua detta. Per quanto riguarda la Marchi, quest’ultima vive di pensione, per la precisione, una pensione di 600 euro al mese, che alla Marchi sembra piuttosto misera, vista la sua attività precedente.