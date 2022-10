Superenalotto, la festa può cominciare: “Per noi grande emozione”

Una vincita davvero eccezionale, qualcosa di unico che con molta probabilità cambierà per sempre la vita del fortunato giocatore.

In alcuni casi il destino sa essere assolutamente imprevedibile, questo è poco ma sicuro. In alcune circostanze è possibile, più che mai vedere la propria vita prendere una situazione completamente opposta a quella finora seguita. Il destino, oggi ha detto la sua ed ha benedetto, se coi si può dire, la marcia verso una vita completamente diversa di un fortunato giocatore.

Di questi tempi, affidarsi alla fortuna è di certo una delle mosse più potenzialmente di successo possibili. Non esiste, realisticamente parlando un’altra dinamica capace di stravolgere la vita delle persone nel più breve tempo possibile, facendolo inoltre con somme di denaro davvero importanti. Il discorso, oggi, è più che mai opportuno, troppa fragilità nei nostri tempi, incertezze, equilibrio ormai perduto per sempre. Tempo di nuove stagioni, insomma.

Niente è come sembra, in certi casi. In altri invece tutto è esattamente come sembra. Le difficoltà dei cittadini sono quelle di chi ha problemi a fare la spesa ad immaginare un futuro prossimo che sia sereno. Il gioco, sempre con la dovuta moderazione è diventato oggi, di fatto, l’unica speranza per gli italiani e non solo. Oggi, infatti è soltanto li che può essere ricercata una condizione potenzialmente migliore di quella vissuta, soltato in quella specifica direzione.

Al giorno d’oggi, a tirare più di tutti sono chiaramente Superenalotto, Gratta e vinci e Lotto. In questa fase, a farla da padrona sono le cifre che questi giochi riescono a mettere a disposizione, quantomeno dei sogni e delle aspirazioni dei giocatori. Parliamo di importi molto spesso altissimi che chiaramente fanno letteralmente perdere il contatto con la realtà con ciò che ci circonda e che sempre più spesso non ci è congeniale, quasi non ci fa bene.

Tra questi spicca certamente il Superenalotto con un jackpot ormai sopra i 280 milioni di euro, una cifra assolutamente incredibile che ha letteralmente stracciato il vecchio e teoricamente attuale record di 209 milioni di euro registrato a Lodi nel 2019. L’ultima vittoria nel nostro paese, invece, è quella di Montappone, nelle Marche nel maggio del 2021. In quel caso il fortunato giocatore in questione riuscì a portare a casa la bellezza di 156 milioni di euro.

Superenalotto, la festa può cominciare: si è vinto 135mila euro a Palermo, con tre “4 stella” e non solo

In questo caso, la fortuna non ha avuto dubbi, si è diretta, spedita nel luogo dove aveva già deciso di farsi trovare. La vicenda del giorno arriva dunque da Palermo, dove un fortunato giocatore al Superenalotto ha portato a casa l’incredibile somma di denaro di 135mila euro. La giocata fortunata è stata realizzata presso la tabaccheria Mannino, in piazza Leoni, al civico 42. Il giocatore in questione ha vinto con tre “4 Stella” e quattro “3 Stella”.

“La prima vincita così alta, per noi una grande emozione”. Queste le parole di Annalisa Mannino, titolare della tabaccheria di piazza Leone a Palermo. Non è di certo la vincita più importante nel capoluogo siciliano ma è la prima dopo tantissimo tempo. L’ultima risale al concorso del 22 settembre quando a Cefalù un fortunato giocatore riuscì a centrare un “5” del valore di 65.432,89 euro.

La stessa titolare dell’attività ha poi dichiarato: “Non ho idea di chi possa essere il vincitore o la vincitrice. Abbiamo soltanto potuto appurare dal terminale che qualcuno aveva vinto giocando qui da noi. Di certo c’è soltanto che non è un sistema ma una schedina singola, personale. La nostra è una zona molto di passaggio, potrebbe essere chiunque” conclude la titolare della tabaccheria. Una vincita che di certo risveglia gli animi dei cittadini, una somma di denaro molto importante che ancora una volta pone al centro la possibilità concreta di vedere del tutto rivoluzionata la propria vita. Si vince, insomma e si vince anche bene.