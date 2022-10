Paola Rossi: l’identikit della donna che ha rubato il cuore a “Genny Savastano”

Da qualche anno, il noto attore Salvatore Esposito fa coppia fissa con la bella Paola Rossi. Tra loro è stato amore a prima vista.

Salvatore Esposito è un noto attore di talento, conosciuto per aver vestito i panni del boss di Secondigliano “Genny Savastano”. Il giovane napoletano ha raggiunto la fama grazie allo sceneggiato “Gomorra”, ma ha sputo mostrare le sue doti da attore anche in altri film.

Da diversi anni, “Genny” fa coppia fissa con una salernitana doc: Paola Rossi. I due si sono conosciuti tramite i social e solo in un secondo momento hanno deciso di frequentarsi personalmente.

Intervistato da Vanity Fair, Salvatore ha ammesso che si è trattato di amore a prima vista, spiegando i dettagli del loro primo incontro.

Paola Rossi e Salvatore Esposito: un colpo di fulmine

Paola Rossi e Salvatore Esposito sono l’emblema della coppia giovane e innamorata. I due ragazzi campani (lui di Napoli, lei di Salerno) si sono conosciuti grazie ai social e hanno iniziato a frequentarsi, per diventare coppia fissa pensando ad un futuro da marito e moglie.

L’attore, famoso per aver interpretato Genny in “Gomorra”, ha raccontato di essersi innamorato della sua conterranea, per la sua intelligenza e simpatia. Il loro sogno è quello di creare una famiglia insieme, anche se i due, al momento, sono impegnati a realizzarsi dal punto di vista professionale, mettendo in stand by il loro sogno d’amore.

La bella Paola è molto attiva sui social e ha diversi followers, tuttavia è diventato un personaggio famoso suo malgrado: per essere la fidanzata dell’attore Salvatore Esposito.

Ma in realtà la giovane ha altre ambizioni: ha studiato e si è laureata in Giurisprudenza e attualmente lavora come agente presso TT Agency. La fama del fidanzato non ha distratto Paola dai suoi obbiettivi professionali, che persegue con determinazione.

Come tutte le giovani della sua età, Paola cura molto il suo profilo Instagram dal quale si apprende che è molto affezionata al personaggio di Frida Kahlo, alla quale ha dedicato anche un tatuaggio.

Come si sono conosciuti i due innamorati?

Paola Rossi ha conquistato il cuore del “boss di Scampia” contattandolo sui social, dopo aver ascoltato le interviste pre-puntata, in cui Salvatore si mostrava per quello che era: un ragazzo sognatore e dal cuore d’oro.

Proprio questa particolarità ha colpito l’attore di Gomorra che, ha capito sin da subito, di aver catturato l’attenzione di Paola con la sua personalità e non con il suo personaggio.

È così che i due giovani hanno avviato una conoscenza social che, dopo qualche tempo, è stata traslata nella vita reale.

Il loro primo incontro, però, non è avvenuto ai piedi del Vesuvio, come si potrebbe immaginare, ma in Spagna.

Lo stesso Salvatore ha raccontato, in un’intervista, di essere volato a Salmanca dove la bella Paola era in Erasmus:

“L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, mi ha buttato le braccia al collo e, da allora, non ci siamo più lasciati. Ho capito subito che era la donna della mia vita.”

Nella stessa intervista, Salvatore ha raccontato una curiosità divertente. Pare che all’inizio, la giovane salernitana fosse convinta che l’attore avesse moglie e figlio. Il misunderstanding si sarebbe verificato a causa dell’abitudine dell’attore di pubblicare, sul proprio profilo social, delle foto in compagnia della sorella e del fratello, con il quale ha 24 anni di differenza.

I due giovani sono insieme da qualche anno e sembrano molto affiatati e innamorati.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

“Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere” ha detto l’attore.