Nuove esenzioni ticket: la legge estende il numero di farmaci e prestazioni che non si pagano

La legge ha introdotto nuove esenzioni ticket per farmaci e prestazioni mediche. In questo modo, i contribuenti sono esclusi dal pagamento.

In presenza di specifiche condizioni reddituali e determinati limiti di età, la legge prevede l’esenzione al pagamento del ticket. Per questa ragione, i cittadini che ne hanno diritto, hanno la possibilità di accedere alle prestazioni mediche senza dover sostenere il relativo costo.

La legge italiana prevede la possibilità di accedere alle esenzioni ticket sanitario per alcune categorie di soggetti. Con l’introduzione di recenti novità, è stato ampliato l’insieme dei farmaci e delle prestazioni che danno accesso a quest’opportunità.

Nuove esenzioni ticket: la novità che non ti aspetti

Le nuove leggi aggiornate al 2022 hanno introdotto importanti modifiche in merito al regime di esenzione ticket sanitario su farmaci e prestazioni mediche.

Ci stiamo riferendo alle esenzioni riconosciute dallo Stato italiano in favore delle persone che sono in possesso di specifiche condizioni reddituali e anagrafiche.

Possono beneficiare dell’esenzione ticket sanitario anche i cittadini che sono affetti da invalidità o da patologie gravi, ma anche le donne in stato di gravidanza, i disoccupati, i donatori di sangue, organi e tessuti.

In base a quanto disposto dalla legge italiana, i contribuenti hanno la possibilità di ricevere prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche sostenendo solo e unicamente il pagamento del ticket. La somma di denaro irrisoria è ridotta rispetto al pagamento della spesa medica.

Tuttavia, per determinati soggetti è prevista l’esenzione anche al pagamento del ticket.

Per individuare più facilmente i cittadini che, in base alle loro condizioni economiche e patologiche, possono beneficiare dell’esenzione al pagamento del ticket, in Italia, sono stati introdotti i livelli essenziali di assistenza.

Coloro che, invece, non possono usufruire di tale esenzione sono tenuti al pagamento del ticket anche per le visite specialistiche, gli esami di diagnostica strumentale e tutte le prestazioni effettuate in pronto soccorso in codice bianco.

Limiti reddituali e soggetti esclusi

In base a quanto stabilito dalla legge, per poter beneficiare dell’esenzione del pagamento del ticket sanitario è necessario che i contribuenti destino in particolari condizioni reddituali e abbiano specifici requisiti anagrafici.

Attualmente, infatti, i bambini di età inferiore a 6 anni e cittadini over 65 sono esentati dal pagamento del ticket. Tuttavia, il nucleo familiare di appartenenza deve avere un reddito che non supera i 36.151,98 euro all’anno.

Appartengono alla categoria di contribuenti esclusi dal pagamento del ticket anche i soggetti affetti da un determinato grado di invalidità o da patologie gravi.

In ogni caso, sono esclusi dal pagamento del ticket sanitario le prestazioni che sono mirate alla prevenzione e alla diffusione di alcune infezioni. È questo il caso delle prestazioni sanitarie relative alla prevenzione e alla cura dell’HIV.

Inoltre, non è previsto il pagamento del ticket per i soggetti inseriti nel piano nazionale della prevenzione vaccinale.