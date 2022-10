Allarme radiazioni nel Lazio, livelli fuori dalla norma: i rischi per la salute sono alti

Nella regione Lazio è arrivato un allarme sulla presenza di un gas naturale nocivo, rilevato in grandi quantità. Ecco perché si tratta di un grave rischio per la nostra salute.

C’è una terribile emergenza sanitaria che ha appena colpito la regione Lazio. Qui infatti è appena arrivata la conferma che in alcune zone del territorio, si sono registrati livelli di radon che superano di circa il doppio il limite consentito.

Una notizia tremenda, considerato che parliamo di un gas che nuoce particolarmente alla nostra salute nel momento in cui veniamo esposti ad inalarlo in quantità rilevanti.

Radon, un gas naturale fortemente cancerogeno: chiuso il primo supermercato nella regione, livelli troppo alti

Parliamo infatti di un gas fortemente cancerogeno, secondo soltanto al fumo per quanto riguarda la possibilità di causare come diretta conseguenza l’insorgere di gravi malattie polmonari. Ed è per questo l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che fa parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo ha classificato come cancerogeno del gruppo 1, classificandosi al primo livello di pericolosità per la salute dell’essere umano.

Il primo allarme nella regione era arrivato un mese fa, quando un supermercato di Frascati si era trovato costretto alla chiusura, dopo che al suo interno erano stati registrati livelli di radon superiori alla media di circa quattro volte. Questa ha riportato l’attenzione su un fatto molto preoccupante: per motivi che gli scienziati non sono ancora riusciti a spiegare, in questa regione le concentrazioni tossiche di questo gas naturale sono più alte che in qualsiasi altra parte del territorio italiano.

Nessuno sa perchè nella Regione Lazio ci sono concentrazioni cos alte di questo gas

Due anni fa, nel 2020, il nostro paese ha recepito ufficialmente la normativa europea che stabilisce in che modo misurare e contenere questo gas nocivo all’interno dei vari territori. Normativa che sembra sia rispettata in tutte le regioni italiane, tranne per l’appunto che nel Lazio. Ma che cos’è esattamente il radon? Come abbiamo accennato in precedenza, parliamo di un gas naturale che in determinate concentrazioni diventa molto nocivo per la salute dell’essere umano. Nello specifico, si tratta di un gas nobile che deriva dal decadimento dell’uranio, e che solitamente, può essere rinvenuto in natura in piccole quantità sulle rocce e su alcuni tipi di suolo.

È un agente cancerogeno purtroppo che se inalato può risultare letale per il nostro organismo. Si trova anche in materiali di origine vulcanica e si accumula in locali chiusi diventa molto pericoloso.