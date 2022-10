Mai più al volante, vecchie abitudini addio: la multa sarà salatissima

Tempi duri per i nostalgici di una vecchia abitudine che da questo momento in poi non sarà più accessibile a molti.

Di questi tempi sono di moda i cambiamenti, si cambia in tutto, in ogni settore, in ogni abitudine vecchia o nuova. Il codice della strada, in questo senso, rispecchia fedelmente l’andazzo generale. Rivoluzioni su rivoluzioni e regolamenti che sicuramente faranno discutere molti. Siamo ben lontani dai tempi ormai andati. Oggi tutto è diverso, tutto ha un aspetto completamente nuovo.

Il nuovo codice della strada fa già discutere, numerosi i cambiamenti in vista per gli automobilisti italiani. Alcune vecchie abitudini, cosi come anticipato non saranno più tollerati. I tempi sono cambiati e cambiano le abitudini, per l’appunto dei cittadini. In questa fase lo stesso codice della strada si riscrive prendendo in considerazione aspetti forse mai considerati in passati. La rivoluzione prende forma dalle piccole cose, quotidiane o meno.

Le novità e gli aggiornamenti riguardanti il codice della strada non sono certo cosa insolita, anzi. Nel recente passato si è vissuto una sorta di continuo modificare di quelle che sono le condizioni dello stare alla guida. Oggi più che mai, il legislatore tende a tutelare aspetti forse nemmeno mai presi seriamente in considerazione in precedenza. Oggi più che mai, per l’appunto si tende a qualcosa di nuovo, di fortemente innovativo, quasi rivoluzionario.

Una nuova regola fa già discutere, sicuramente quanti ancora sono legati ad abitudine che mal si associano al presente. Prendiamo ad esempio la sigaretta, è proprio li che il nuovo codice da forse il meglio di se, mostra al meglio la sua nuova identità. Non sarà più possibile, di fatto, stare al volante con la classica “bionda” tra le dita. Il motivo? Molto semplice, evitare una abitudine, sempre quella, cattivissima, oggi più che mai tenuta molto in considerazione da chi detta le regole.

Una cara vecchia compagna di viaggio che da oggi in poi non accompagnerà più milioni e milioni di cittadini in giro per l’Italia e non solo. Addio alla sigaretta al volante insomma. La spiegazione a riguardo è davvero molto semplice. Evitare distrazioni? Certo è possibile, una sigaretta può tranquillamente cascare in zona pedali e raccoglierla potrebbe comportare non pochi guai. Ma non è tutto, o meglio non è questa la motivazione principale.

Mai più al volante, vecchie abitudini addio: le novità riguardanti le abitudini degli automobilisti

Mai più pacchetti di sigarette in auto insomma, le ripercussioni per gli stesi automobilisti potrebbero essere davvero terribili. Non è la prima volta che si arriva ad una simile conclusione. La cosa in realtà fu già proposta l’anno scorso ma alla fine non se ne fece nulla, ci fu in qualche modo la resistenza da parte di un vecchio segmento di “pensiero”, che probabilmente non immaginava quello che poi sarebbe successo di li a poco.

Oggi insomma tutto è cambiato. Inasprire le sanzioni per chi fuma in auto. Stavolta il legislatore ha reagito con decisione. Il tutto in ossequio alle leggi già vigenti in molti paesi UE. Divieto assoluto di fumo in auto insomma, con multe che vanno dai 30 euro ai 500 euro. Stavolta insomma si fa davvero sul serio. In presenza di un minore o di una donna gravida fumare in auto sarà assolutamente vietato e la legge non perdonerà i trasgressori.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Altro aspetto importante, l’abitudine, certo oggi molto più perseguita di gettare in strada la cicca. Una operazione potenzialmente molto pericolosa che potrebbe in alcuni casi non solo far aumentare il tasso di sporcizia in strada ma addirittura provocare incendi, in particolari condizioni. Nuove regole insomma per il nostro paese e per gli automobilisti tutti, sperando che almeno stavolta il messaggio possa passare più chiaro e netto che mai.