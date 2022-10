Patente, occhio all’età: il gesto che potrebbe costarvi caro

Se avete la patente di guida prestate particolare attenzione all’età. Vi è un gesto, infatti, che potrebbe costarvi davvero molto caro. Ecco di cosa si tratta.

Brutte notizie per molti automobilisti che rischiano di incorrere in spiacevoli sorprese nel caso in cui si dimentichino di svolgere una determinata operazione inerente la patente di guida. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a prendere l’auto pur di raggiungere una meta di nostro interesse. Oltre alla grande utilità di questo mezzo di trasporto, però, bisogna fare i conti anche con le spese che comporta. Ne sono una chiara dimostrazione il carburante, ma anche all’assicurazione e il bollo auto. A tal proposito abbiamo già visto come fare per far fronte al caro benzina e risparmiare un bel po’ di soldi.

Patente, occhio all’età: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme cosa si rischia se si paga il bollo auto dopo un anno. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a prestare particolare attenzione all’età, in quanto in caso contrario si rischia di dover fare i conti con degli spiacevoli inconvenienti. Ma di cosa si tratta e soprattutto per quale motivo?

Ebbene, si tratta del rinnovo della patente. Una volta superato l’esame per ottenere la licenza di guida, infatti, l’automobilista deve rinnovare ogni certo numero di anni il titolo in questione. Il primo rinnovo avviene dopo dieci anni dal rilascio del titolo di guida.

Con l’avanzare dell’età, però, le tempistiche cambiano e proprio per questo motivo è importante stare attenti, onde evitare spiacevoli sorprese. Entrando nei dettagli, infatti, ricordiamo che il rinnovo della patente di guida deve avvenire ogni:

dieci anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni;

per chi non ha ancora compiuto 50 anni; cinque anni per gli automobilisti con un’età compresa tra 50 e 70 anni;

per gli automobilisti con un’età compresa tra 50 e 70 anni; tre anni per chi ha un età che va tra i 70 e gli 80 anni;

per chi ha un età che va tra i 70 e gli 80 anni; ogni due anni per chi ha più di 80 anni.

Trascorsi i lassi di tempo poc’anzi citati bisogna procedere al rinnovo della patente. In caso contrario si rischia di dover pagare multe particolarmente salate, con importi che vanno da 158 euro a 638 euro. Ma non solo, si rischia anche il ritiro della licenza di guida. Occhio quindi all’età e alle tempistiche da rispettare per il rinnovo della patente, in quanto le sanzioni sono sempre dietro l’angolo.