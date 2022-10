Monete rare, quanto vale la 10 lire del 1947: cifra impensabile

By

La ricerca di monete rare è diventata una fonte di reddito per molti collezionisti ed esperti del settore.

I collezionisti lo sanno, alcune monete del vecchio conio possono valere davvero una fortuna.

La ricerca di monete rare è diventata una vera fonte di reddito per gli esperti di numismatica. Quando si parla di questa scienza si fa riferimento allo studio delle monete antiche. Si tratta di un’attenta analisi, da un punto di vista storico – geografico, artistico ed economico. Ci si concentra sui tratti che caratterizzano la moneta: dal disegno, al periodo storico che è stata coniata per la prima volta, fino ad arrivare al numero di esemplari che sono stati prodotti.

Alcuni utili consigli per capire il valore di una moneta rara

Pur non essendo degli esperti, ci sono alcune cose che possiamo notare per capire quanto vale una moneta rara. Ad esempio, esiste una legenda, che attraverso la sigla ci permette di stabilire subito la rarità. Permettendoci di capire quanto può valere quella moneta che abbiamo tra le mani. Inoltre, è importante sottolineare che oltre alla rarità, sul valore incide anche lo stato di conservazione. Dunque, una moneta in fior di conio varrà sicuramente di più rispetto ad una vecchia e rovinata.

Le 10 lire olivo del 1947

Analizziamo le 10 lire olivo del 1947, il cui valore oggi è davvero molto alto. Questa moneta è stata coniata per la prima volta nel 1946, si trattava di un’edizione di prova. Tanto che ne riporta anche la scritta sulla facciata. I tratti che caratterizzano questa moneta sono: sul lato dritto un ramoscello di ulivo con la scritta L e 10 sugli estremi. Mentre sul rovescio troviamo pegaso, il cavallo alato. L’edizione più pregiata di questa moneta è quella che è stata coniata nel 1947. Che è stata prodotta in un numero molto minore. Proprio la sua rarità ha fatto aumentare il suo valore. In ottime condizioni questa vale tra i 4.000 e i 5.000 euro. Decisamente ne vale la pena di verificare se tra i vecchi mobili di casa si trova questa moneta.

Come rivendere la moneta rara

Una volta aver capito di avere tra le mani un pezzo unico e di grande valore bisogna venderlo per poterci guadagnare. Per farlo esistono dei siti specializzati su internet. Oppure, si può organizzare un’asta tra gli appassionati. In questo caso, chi farà l’offerta più alta si porterà a casa la moneta rara.