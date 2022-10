Lidl, l’offerta è imperdibile: il nuovo volantino vale fino al 16 ottobre

Di questi tempi i consumatori italiani sono sempre alla perenne ricerca dell’offerta perfetta. Quella maggiormente conveniente insomma.

I tempi che corrono obbligano più che mai i cittadini a ricorrere a svariate soluzioni alternative per provvedere alla spesa quotidiana. Negli ultimi mesi la situazione è crollata del tutto complice una crisi inattesa capace di portare via qualsiasi certezza al cittadino medio. Oggi come oggi tutti sono pronti a fare sacrifici a cominciare ad esempio dalla spesa quotidiana.

La convenienza di questi tempi è l’arma in più in mano ai cittadini, certo un’arma da conquistare in un certo senso. Per fortuna, degli gli stessi consumatori, sono molti i centri della grande distribuzione che di questi tempi, considerato il forte momento di crisi stanno ampiamento rivedendo le proprie politiche fornendo quante più soluzioni di risparmio possibile agli stessi clienti. Oggi più che, mai, insomma, l’esigenza è quella di spendere poco per ottenere in cambio il più possibile.

Cosi come anticipato sono moltissime le aziende che gestiscono punti vendita della grande distribuzione nel nostro paese che nei mesi scorsi hanno messo in piedi delle vere e proprie campagne di risparmio a favore dei cittadini, dei clienti insomma. Abbiamo Esselunga con la tanto applaudita promozione dei buoni benzina, con voucher da 5 euro assegnati ogni tot di spesa effettuata. Campagne che per l’appunto premiano i cittadini e creano un livello di fidelizzazione sempre più marcato.

Ovviamente Esselunga non rappresenta l’unico esempio in Italia, anzi. Marchi consolidati per quel che riguarda il risparmio nel nostro paese ce ne sono eccome. Uno dei più noti, probabilmente tra i migliori in circolazione sul nostro territorio è sicuramente Lidl. Il discount che combina prezzi e qualità numero uno in Italia, a detta di milioni di consumatori. Ad ogni nuova uscita, il volantino di riferimento Lidl, con tutte le offerte periodico semina il panico, nel vero senso della parola tra i consumatori.

L’attuale volantino in circolazione, come volevasi dimostrare ha lanciato una serie di interessantissime offerte per tutti i clienti Lidl. La scadenza di tale campagna è fissata per il 16 ottobre, si tratta quindi degli ultimi giorni per poter approfittare di alcune imperdibili soluzioni. Con Lidl, chiaramente si parla anche di prodotti, cosiddetti no food. Accessori, utensili di ogni tipo, abbigliamento e persino auto elettriche in comode rate. Da Lidl, insomma, tutto è davvero possibile.

Lidl, l’offerta è imperdibile: il prodotto per la cura del corpo ad un prezzo davvero incredibile

Le offerte in questione sono davvero tante, il nuovo volantino come sempre offre davvero i meglio ad ogni cliente affezionato Lidl e non solo. Uno dei prodotti in offerta, quello che ha probabilmente riscosso maggior gradimento considerata l’occasione davvero imperdibile è il Dermo Expertise Revitalift Laser X3 di L‘Oréal Paris. Una crema molto utile per contrastare i segni del tempo, come ormai si usa dire.

Il prodotto in questione contiene infatti Acido Ialuronico e Pro-Xylane con promessa di risultati evidenti dopo appena qualche applicazione. Una crema per niente abrasiva capace di avere più facilmente accesso all’epidermide e quindi mostrarsi molto più efficace. Il prodotto attraverso la sua nuova formula può essere utilizzato sia come crema giorno che come crema notte.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

L’offerta attuale ne fissa il prezzo a 11,99 euro per 50 ml di prodotto. Il quantitativo in questione offrirà l’opportunità di praticare il trattamento specifico per circa due mesi. Una offerta insomma senza precedenti, valida ancora per pochi giorni. Il limite infatti per il nuovo volantino, cosi come anticipato è il prossimo 16 ottobre. Offerte su offerte insomma dal marchio numero uno nel settore del discount per rapporto qualità prezzo. I clienti sono più che entusiasmi della promozione in questione, tanto che il prodotto in offerta sta andando letteralmente a ruba. Affrettarsi insomma, niente di più, se si vuole cogliere al volo l’incredibile opportunità di risparmio.