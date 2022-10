Bollette luce e gas, il peggio sta per arrivare: risparmiare però è possibile

Caro bollette, l’incubo dei cittadini è più che mai concreto. Una situazione nella quale difficilmente si pensava di cadere.

Di questi tempi le condizioni, pratiche, di vita, degli italiani sono più che mai ai minimi storici in quanto a qualità vera e propria. Da molti mesi ormai si assiste ad un vero e proprio calvario, osservando da vicino le dinamiche quotidiane che vedono protagonisti non solo i cittadini e le proprie famiglie, ma anche gli imprenditori, ad esempio e le proprie aziende. Il bilancio familiare, idealmente sta per saltare, cosi come migliaia di imprese e negozi.

Lo scenario attuale non prevede grandissimi colpi di scena, anzi. I cittadini in questa particolare fase storica sono letteralmente smarriti tra quello che accade al supermercato o in qualsiasi altro contesto del quotidiano. I prezzi sono raddoppiati in molti casi, i servizi nemmeno a parlarne, il carburante è ormai un lusso e le bollette, in quel caso poi il discorso diventa davvero complesso. Anche nel caso delle bollette, infatti si assiste ad un effettivo raddoppio degli importi.

In quel caso le ragioni sono davvero tante, gli esperti si affannano ad elencare le dinamiche che hanno portato a questa situazione, tra le quali, certo anche la speculazione. Il Governo per quanto possibile prova a tamponare il tamponabile, ma per i cittadini è troppo poco. L’inverno è alle porte, le temperature iniziano a scendere e di conseguenza si avrà preso la necessità di ricorrere a sistemi di riscaldamento. Come la mettiamo con le bollette che verranno?

I sistemi per risparmiare esistono, il web ormai ne è pieno. Dalla coperta elettrica, ormai praticamente introvabile, alla possibilità di centellinare l’utilizzo degli stessi riscaldamenti in casa, come velatamente imposto dallo stesso Governo, fino al cambio del gestore per quel che riguarda luce e gas, provando cosi a cercare promozioni sempre più vantaggiose. La verità è che tutto può valere, certo, cosi come potenzialmente niente potrebbe bastare.

In alcuni casi però, il risparmio è davvero possibile. Lo scenario in questione certo, si rende più che mai necessario. Parliamo di un momento storico senza recenti precedenti, qualcosa di inimmaginabile soltanto pochi mesi fa. Eppure la soluzione, almeno parziale potrebbe essere trovata. La risposta potrebbe arrivare, infatti dai contatori. Stiamo parlando di una nuova strumentazione che metterebbe in pratica specifiche disposizioni di carattere europeo.

Bollette luce e gas, il peggio sta per arrivare: la soluzione potrebbe trovarsi nei nuovi contatori

L’utilizzo dei nuovi contatori, quelli che si immagina possano essere la vera e propria soluzione ad un problema molto complesso, per il cui utilizzo è in via di definizione una nuova legge per quel che riguarda l’Unione Europea, potrebbe rappresentare la vera novità. L’installazione di questi nuovi strumenti, porterà infatti una condizione del tutto nuova. L’imposizione ai gestori dell’energia di diminuire la potenza degli stessi contatori.

Cosi facendo si potrà indurre la popolazione a diminuire la potenza degli stessi strumenti. I cittadini saranno di fatto educati ad un consumo più ponderato e di conseguenza risparmieranno in sede di pagamento della bolletta della stessa energia elettrica. Un provvedimento che ha visto la luce nel 2017, che scadrà il prossimo anno, sempre in ambito Unione Europea, prevede quanto spiegato in precedenza.

Le previsioni in merito parlano di una potenziale riduzione di 0.5 kW che porterebbe ad avere 2.5 kW e 2.7 kW di potenza. Potrebbero però esserci in merito alcune problematiche, considerando ad esempio che un forno elettrico può arrivare a consumare anche e3kW di potenza mentre un phon circa 2,2kW, mentre un microonde 900kW. In questo modo, in fase di stipola di un contratto con un gestore di energia elettrica l’utente potrà scegliere la potenza a lui più congeniale in base a quelle che sono le sue reali esigenze. Non ci resta dunque che attendere l’Unione Europea per questa nuova interessante e funzionale, novità.