Agevolazioni legge 104: c’è un grosso risparmio per chi acquista questi prodotti

I disabili e i caregiver hanno diritto alle agevolazioni legge 104. Ci stiamo riferendo alla detrazione IRPEF e all’Iva agevolata sulle spese effettuate.

In base a quanto stabilito dalla legge 104 del 1992, i soggetti affetti da disabilità grave e conclamata e i familiari che li assistono hanno diritto ad una serie di tutele e agevolazioni. In questo modo, la normativa intende favorire l’integrazione sociale e lavorativa di questa categoria di soggetti.

I titolari di legge 104 e i loro familiari hanno la possibilità di acquistare beni sfruttando l’agevolazione IRPEF del 19% e l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%, anziché al 22%.

È bene specificare che chi ha diritto alla legge 104 non può acquistare qualsiasi bene sfruttando l’agevolazione e la detrazione prevista. È, infatti, necessario che il bene oggetto della compravendita serva a migliorare le condizioni di vita quotidiana.

Agevolazioni legge 104: lista dei prodotti

I soggetti affetti da una grave limitazione dell’autonomia deambulatoria hanno la possibilità di beneficiare di un’importante agevolazioni fiscale, in virtù della loro menomazione. In particolare, questi soggetti hanno la possibilità di acquistare un’automobile sfruttando la detrazione fiscale del 19% e l’IVA agevolata al 4%.

Tuttavia, per poter usufruire di quest’opportunità concessa dalla legge 104 è necessario accettare il proprio stato di disabilità, mostrando il verbale rilasciato dalla Commissione medico legale dell’Asl di competenza.

Questo è l’unico modo che permetti di accedere alle agevolazioni previste dalla legge 104.

In sostanza, l’acquisto del bene deve essere giustificato dalla condizione di disabilità del soggetto a cui sono riconosciute le agevolazioni.

Ad ogni modo, la legge 104 stabilisce che, affinché un caregiver possa acquistare un’automobile usufruendo di detrazioni e agevolazioni, è necessario che il disabile risulti fiscalmente a carico.

A tale proposito, è doveroso specificare che perché un soggetto risulti a carico di un familiare, egli debba avere un reddito annuo non superiore a 2840,51 euro. In presenza, di figli di età non superiore ai 24 anni l’importo del reddito personale aumenta fino a 4.000 euro all’anno.

Le caratteristiche della vettura

La legge 104 è piuttosto chiara in merito alle caratteristiche che deve avere la vettura per poter essere agevolabile. La normativa del 1992, infatti, stabilisce chiaramente quali sono i veicoli per i quali è possibile beneficiare dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF al 19%. In particolare, la legge fa riferimento a:

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo