Jackpot milionario, si festeggia! Come cambia la vita

Il momento è delicato e le attenzioni dei cittadini spesso ricadono sull’unica possibilità concreta di arricchirsi di colpo.

In questa precisa fase storica l’incertezza regna certo sovrana. Non si immagina, almeno in questo preciso momento una fine, una conclusione di questa terribile dinamica che possa essere certa, quantomeno a livello temporale. Oggi più che mai, insomma regna l’incertezza ed il tutto fluttua in nome di una consapevolezza spesso accennata, in merito all’unica concreta possibilità di arricchimento possibile.

Il momento è quello che è, di questo siamo tutti ben consapevoli. Lo sono i cittadini, lo sono gli esperti. Il dubbio però, cosi come anticipato riguarda la durata dello stesso momento. Una situazione forse unica, per niente immaginabile nel periodo che ha di fatto preceduto questa specifica fase. Si ha la sensazione, oggi, che la cosa durerà parecchio, anche considerando l’immobilismo, almeno attuale di gran parte delle istituzioni.

Gli esperti, in merito ai tempi non si sbilanciano, ma anche loro, se interrogati, se costretti a tirar fuori una mezza verità optano per la sincerità e si mostrano tutt’altro che convinti della breve esperienza, anzi. Il discorso insomma è tutto incentrato in un certo senso anche su come gli stessi cittadini provano a reagire al momento tanto delicato. Una condizione per molti mai vissuta prima d’ora, su questo, di certo non ci piove. L’idea spesso è unica.

Il gioco. L’unica dinamica, a ben pensarci, capace di distribuire ricchezza nel brevissimo tempo. Ovviamente il tutto rapportato all’esigenza, più che mai avvertita di cambiare vita. Immaginare un futuro che sia diverso da quello che è stato il passato, il presente. La possibilità concreta più che mai di andare oltre quella che è una vita fatta di preoccupazioni, pensieri non certo positivi e attimi di vero e proprio smarrimento.

Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, le alternative di certo non mancano. Chiaramente oggi l’attenzione dei giocatori è tutta per il jackpot assolutamente da record del Superenalotto. Una cifra che ha superato ormai i 280 milioni di euro e che si appresta a diventare, grazie al prossimo “6”, si spera presto, il record assoluto di vincite in Italia. Il precedente primato appartiene alla città di Lodi, con un “6” da 209 milioni di euro nel 2019. Ultimo successo, poi, a maggio del 2019 in quel di Montappone. 156 milioni di euro per il fortunato vincitore.

Eurojackpot, la lotteria europea distribuisce milioni: i vincitori sfiorano il milione di euro

La combinazione vincente dell’eurojackpot, la lotteria che accomuna numerosi paesi del continente e che offre sempre, più che mai, premi invitanti per i milioni e milioni di giocatori, non ha di certo deluso. Nessun 5+2 viene fuor in seguito alla stessa estrazione. L’ultima massima affermazione resta quella del 9 settembre 2022 con i 20 milioni assegnati al fortunato giocatore in questione. Si vince però con i 5+1 da 996mila euro. Non solo, grande soddisfazione anche per i 5+0 da 209mila euro mentre i 4+2 portano via 4mila euro a testa.

A questo putno cresce l’attesa per la prossima estrazione che avverrà venerdì 14 ottobre 2022. Il montepremi del 5+2 ripartirà da 63 milioni di euro. I paesi in cui, oggi, è possibile partecipare al concorso europeo sono i seguenti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Montepremi garantito settimanalmente di almeno 10 milioni di euro. Finora la massima vincita conquistata ha raggiunto la cifra di 120 milioni di euro. L’ultima estrazione, quella numero 69 dell’11 ottobre 2022 ha riportato la seguente combinazione: 7-35-36-39-47, euronumeri 3-8. I premi, complessivi, assegnati, sono inoltre i seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 996.435,80 punti 5+0 3 0 € 209.050,70 punti 4+2 18 0 € 5.747,10 punti 4+1 343 8 € 376,90 punti 3+2 1.191 21 € 124,60 punti 4+0 780 15 € 124,60 punti 2+2 17.277 352 € 19,60 punti 3+1 18.245 306 € 19,60 punti 3+0 37.941 747 € 18,40 punti 1+2 93.535 2.034 € 9,50 punti 2+1 274.076 5.601 € 9,50

Si vince, insomma, e si vince anche bene. I giocatori lo sanno ed infatti le giocate aumentano sempre più. La consapevolezza è tanta. Il gioco rappresenta in qualche modo la speranza. Ovviamente, il tutto, sempre gestito con la dovuta moderazione.