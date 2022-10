Concorsi: numerosi posti pubblici in Toscana e Emilia Romagna, i requisiti per candidarsi

Sono attive numerose selezioni di nuovo personale che saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

E’ possibile partecipare ad alcuni concorsi pubblici attivi in questo momento.

In particolare, riguardano delle opportunità di lavoro nel centro Italia, tra la Toscana e l’Emilia Romagna. I bandi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.80 del 7 ottobre 2022. Questi possono rappresentare una buona opportunità per chi sta cernando lavoro in questo periodo.

Il concorso indetto nella Regione Emilia Romagna

Il primo concorso che prendiamo in esame è quello attivo nella Regione Emilia Romagna. In particolare, è stata indetta la selezione per 24 dipendenti a tempo indeterminato. Le assunzioni sono previste per l’Agenzia Regionale per il lavoro. Prevedendo, l’inserimento di 24 assistenti in politiche per il lavoro categoria C. Inoltre, potrebbero esserci altre assunzioni a tempo detrerminato in base alla disponibilità dell’ente. Per partecipare al concorso è necessario avere il diploma di maturità. La domanda dovrà essere fatta pervenire entro le ore 12 del 18 novembre 2022.

Un’altra opportunità di lavoro sempre in Emilia Romagna

Oltre al concorso sopra menzionato, vi è un’altra opportunità di lavoro sempre nella Regione Emilia Romagna. Si tratta dell’assunzione di due dirigenti ambientali presso l’ARPAE. Che è l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia. In questo caso, il requisito minimo per potersi candidare è la laurea in ambito tecnico – scentifico. Le domande dovranno pervenire entro il 22 ottobre 2022.

I concorsi attivi in questo momento in Toscana

Vediamo ora quali sono i concorsi attivi nella Regione Toscana. A partire dal bando previsto dal Comune di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Il concorso è volto all’assunzione di 28 dipendenti nell’area amministrativa – contabile, categoria C1. I contratti proposti sono a tempo indeterminato. Seppur, i vincitori del concorso potranno essere assegnati ad uno dei Comuni coinvolti nella selezione. Possono candidarsi tutte le persone in possesso del diploma di maturità e con i requisiti per lavorare nella pubblica amministrazione. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite la piattaforma F.I.D.O. entro le ore 13 del 7 novembre 2022.

Le altre opportunità di lavoro tra Toscana e Emilia Romagna

Ci sono altre interessanti opportunità di lavoro nel centro Italia. Sempre in Toscana, il Comune di Carrara ha indetto la selezione per 4 agenti di Polizia Municipale. Con le domande per candidarsi che dovranno pervenire entro il 6 novembre 2022. Mentre, in Emilia Romagna il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha previsto l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico e un agente di polizia locale. La scadenza dei due concorsi è prevista per il 6 novembre 2022. Entrambe le assunzioni sono previste a tempo pieno e indeterminato.