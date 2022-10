Bollette luce e gas, cittadini informati: le migliori offerte sul mercato

Il tormento degli italiani, oggi più che mai un incubo vero e proprio. Ecco le migliori offerte sul mercato per luce e gas.

Tempo di nuove informazioni da recepire per gli italiani. Il problema bollette è ormai diventato più serio che mai. Negli ultimi tempi gli importi sono ormai raddoppiati ed i cittadini hanno bisogno di guardarsi intorno per provare a capire dove e come risparmiare. Le occasioni, di fatto non mancano, spesso suggerite dal mercato di riferimento.

Il tormento vero e proprio per i cittadini italiani arriva ormai puntuale nel momento in cui è necessario verificare l’importo da pagare per l’erogazione periodica di luce e gas. Oggi più che mai ci si trova di fronte ad un vero e proprio incubo, considerati gli importi che oggi purtroppo caratterizzano il quotidiano, praticamente raddoppiati rispetto a soltanto pochi mesi fa. In alcuni casi, la situazione appare assolutamente in gestibile per milioni di cittadini.

Secondo quanto riportato da Arera, cioè l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente le bollette di luce e gas saranno protagoniste di un ulteriore importante incremento nella stagione autunno-inverno 2022. In soldoni, si parla di un incremento del 59% sulle bollette della luce, relativo alle bollette dei cittadini nel regime di maggior tutela. Chi spende, ad esempio, 2.700 kWh/anno, spenderà nel 2022 circa 1.322 euro fra ottobre e dicembre, più del doppio rispetto ai 632 euro medi del 2021.

Il Governo da parte sua, nelle settimane precedenti ha ufficializzato una serie di misure atte a tamponare la pesante emergenza in corso. Il bonus luce e gas è una di queste misure, attivo fino a fine anno. Nonostante questo, però, le difficoltà per i cittadini non sono certo alle spalle. In realtà saranno in molti a guardarsi intorno e cercare, magari nuove soluzioni rispetto alla propria posizione. Si cercano, insomma, offerte migliori dai vari gestori.

In questa fase tutto si gioca tra servizio di maggior tutela e mercato libero. Nel primo caso abbiamo la presenza di veri e propri vincoli statali che determinano, di fatto il limite ad eventuali aumenti di prezzo. Nel secondo invece la possibilità di personalizzare in qualche modo il servizio scelto, il tutto in base alle proprie esigenze. I cittadini insomma si guardano intorno e cercano la migliore proposta possibile per il proprio attuale momento.

Bollette luce e gas, cittadini informati: le migliori offerte presenti sul mercato

Vagliando quelle che sono le proposte attualmente disponibili sul mercato di settore si ritiene possano essere segnalate una serie di interessanti proposte per i cittadini italiani. Molto interessante, tra queste quella ufficializzata da A2A Easy, per luce e gas. In base alle particolari condizioni della promozione in questione la spesa media di una famiglia tipo può essere ridotta di 85,70 euro per la luce e a 146,13 euro per il gas. Nel dettaglio:

Contributo mensile fisso di 12 euro, gratuito per i primi 6 mesi .

per i primi . Provenienza dell’energia al 100% da fonti rinnovabili .

. Prezzo indicizzato per gas e luce, rispettivamente in base al Psv e al Pun .

e al . Scelta fra tariffa monoraria o bioraria .

o . Offerta attivabile comodamente su Whatsapp.

Edison Energia propone incvece l’offerta Dual fuel, con un consumo pari a 89,07 euro per l’energia elettrica e a 153,92 euro per il gas. Il tutto alle seguenti condizioni:

Contributo fisso mensile scontato del 50% , ossia da 18 euro a 9 euro.

, ossia da 18 euro a 9 euro. Disponibilità di scelta fra tariffa monoraria e bioraria (che permette di risparmiare nelle fasce orarie in cui c’è meno richiesta energetica, di solito quelle serali).

Servizio di assistenza clienti EDISONRisolve gratuito .

. Energia al 100% eco-sostenibile .

. Prezzo indicizzato secondo il Prezzo unico nazionale per la luce e il Punto di Scambio Virtuale per il gas.

secondo il Prezzo unico nazionale per la luce e il Punto di Scambio Virtuale per il gas. Offerta sottoscrivibile online.

Altra offerta molto interessante è quella di Pulsee, che propone un risparmio pratico che ammonta a 92,61 euro al mese per la luce e 159,23 euro per il gas. Il tutto alle seguenti condizioni:

Un contributo fisso mensile ridotto da 15 euro a 12 euro per fornitura, sulle sottoscrizioni effettuate entro il 5 novembre 2022.

da 15 euro a 12 euro per fornitura, sulle sottoscrizioni effettuate entro il 5 novembre 2022. Energia proveniente da fonti rinnovabili .

. Assistenza SOSPulsee inclusa.

inclusa. Componente energetica indicizzata secondo i parametri Pun e Psv.

Le offerte, le proposte, insomma non mancano per gli italiani che hanno bisogno di una spinta, dal mercato, per provare a risparmiare quanto più possibile sulla bolletta di luce e gas. L’opportunità per un risparmio concreto dunque esistono, in attesa che il tutto torni, per cosi dire, a condizioni relativamente accettabili.