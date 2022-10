Twindemia, doppia ondata di contagi in arrivo: cosa hanno scoperto i medici inglesi

Gli esperti sono preoccupati per l’arrivo di una nuova variante dell’influenza che proviene dall’Australia, in concomitanza con il Covid. Ecco cosa sta succedendo

Una nuova ondata di contagi secondo gli esperti sta per abbattersi sul nostro paese.

Sembra dunque che dopo quasi due anni di lockdown e restrizioni dovute alla pandemia di Covid, non sia ancora possibile tornare totalmente alla normalità, quantomeno dal punto di vista sanitario.

È stato l’utilizzo delle mascherine a impedire la diffusione dell’influenza negli ultimi due anni?

Anche se in tal senso va comunque sottolineato che la recente decisione di togliere l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, ha rappresentato un passo decisivo verso la tanto agognata normalità che molti cittadini sognano dopo due anni molto difficili. Ciò che ci aspetta invece a breve è un’ondata di contagi dovuto sia al Covid che alla normale influenza, che proprio l’anno scorso sembrava essere sparita.

Molti oltretutto avevano ipotizzato che proprio l’utilizzo delle mascherine aveva frenato la diffusione della classica febbre stagionale in Italia, facendo così registrare pochissimi casi. A preoccupare invece adesso gli esperti è l’arrivo, in concomitanza con le nuove varianti di Covid che continuano a proliferare, di una variante australiana dell’influenza. L’aspetto che al momento preoccupa di più i medici è che questa arrivi alcune volte in modo concomitante al virus della Sars 2.

Twindemia, ecco che cosa hanno scoperto i medici inglesi: rischio di doppia infezione e..

I medici inglesi ad esempio hanno dichiarato che in circa l’8 per cento dei pazienti visitati e risultati positivi al coronavirus, si è anche rintracciata l’influenza australiana, rendendo di fatto questi soggetti, affetti da una doppia infezione virale. Gli Stati Uniti, a fronte di questa nuova ondata di contagi, hanno già previsto che si verificheranno purtroppo almeno 150 mila morti dovuti al Covid, e almeno 50mila per questa nuova influenza. Ci sono poi dei medici che sostengono che in realtà, l’avvento di questa nuova variante dell’influenza sarebbe invece proprio dovuto all’utilizzo delle mascherine, che insieme ad altre misure di stanziamento sociale, avrebbe finito alla lunga con l’indebolire il nostro sistema immunitario.

Anche i ricercatori australiani sostengono che si sono verificati almeno il venticinque per cento in più di casi di influenza rispetto al 2019.

Twindemia, il governo reintrodurrà l’obbligo delle mascherine appena dismesso?

I media naturalmente hanno già trovato il nome perfetto per questa doppia ondata che rischia di far contrarre ad alcune persone una doppia infezione: twindemia. Molti adesso si chiedono se questo nuovo allarme indurrà il governo a reintrodurre l’obbligo delle mascherine, abolito proprio in queste settimane. Non ci sono notizie certe al momento, e dunque che faccia pensare a una marcia indietro in tal senso.