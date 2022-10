Superenalotto, il tempo della festa è arrivato: la vita cambia davvero

Una vincita sensazionale. Torna il grande sogno del Superenalotto, più che mai avvolgente negli ultimi tempi.

Alcune storie potrebbero non finire mai, ci troviamo di fronte ad eventi, a fenomeni letteralmente travolgenti che hanno in alcuni casi cambiato la vita dei fortunati giocatori nel corso del tempo. Oggi più che mai gli italiani si affidano al gioco per provare ad immaginare un futuro diverso, un domani condito da elementi completamente opposti a quelli che oggi dominano la scena. La speranza, insomma.

Gli ultimi mesi hanno rappresentato quanto di peggio, possibile per le aspettative medie di un cittadino. Una condizione letteralmente ingestibile condita dagli stenti e dalla drammaticità di una crisi che non conosce alcun limite. Aumento dei prezzi di genere alimentare, primari o meno, carburante, bollette raddoppiate, qualsiasi servizio di fatto aumentato in quanto a prezzo. La situazione insomma è delle peggiori, oggi si rischia più che mai grosso.

Gli ultimi tempi insomma ci hanno mostrato il lato peggiore di una crisi, quell’aspetto che tempo fa, forse, tutti ignoravano ma che oggi è tornato più che mai prepotente. In momenti come questi la speranza dei cittadini è realmente attaccata ad un filo, quello della speranza. Poche realisticamente parlando, le dinamiche capaci di rassicurare anche soltanto psicologicamente la popolazione, tra queste, paradossalmente possiamo trovare il gioco.

Non esiste, in effetti, altra dinamica capace di arricchire, in modo netto, totale, in pochissimo tempo. L’unica, in effetti, è il gioco. Gratta e vinci, Superenalotto, Lotto, le occasioni insomma non mancano. Questi i tre principali concorsi sui quali si concentra l’attenzione dei cittadini. Nel caso del Superenalotto poi, il motivo è molto semplice, basta guardare l’attuale jackpot, qualcosa che nel nostro paese non si è mai vista, 287,7 milioni di euro.

Polverizzata, potenzialmente la vincita record del 2019 concretizzatasi nel 2009 a Lodi. Il record è sempre quello, in teoria, certo. L’ultima affermazione nel nostro paese, invece, risale al maggio 2021. In quel di Montappone, provincia di Fermo, siamo nelle Marche, un fortunato giocatore riuscì nell’impresa di portare a casa un “6” da ben 156 milioni di euro. Una situazione fortemente entusiasmante insomma capace di coinvolgere milioni e milioni di cittadini.

Superenalotto, il tempo della festa è arrivato: le vincite superano i 130mila euro

L’ultima estrazione del Superenalotto ha regalato non poche soddisfazioni ai giocatori italiani. L’11 ottobre appena trascorso insomma sarà ricordato per sempre di sicuro da due fortunati giocatori nostrani. Due, infatti, i “5” centrati dopo l’ultimo concorso. Il primo a Cagliari, presso la tabaccheria Marongiu in via della Pineta 207b, il secondo invece è stato giocato on line. In entrambi i casi i vincitori si portano a casa la bellezza di 133.392,99 euro a testa.

C’è gloria, inoltre anche per ben quattro “4 stella”, ognuno da 43.962 euro. La febbre del Superenalotto insomma sale più che mai, sempre più cittadini si lanciano nella scommessa di indovinare la sestina vincente e non solo. Chiaramente in alcuni casi andrebbe bene anche una vincita minore, somme di denaro abbastanza soddisfacenti, infatti, anche in quel caso.

Di seguito riportiamo il totale delle vincite relative all’ultima estrazione di martedi 11 ottobre:

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 286.435.899,13 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 133.392,99 € 2 4 punti 439,62 € 619 3 punti 32,69 € 25.029 2 punti 5,96 € 425.680

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 43.962,00 € 4 3 punti + SuperStar 3.269,00 € 148 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.295 1 punti + SuperStar 10,00 € 16.826 0 punti + SuperStar 5,00 € 39.129 Seconda Chance 1 50,00 € 152 Seconda Chance 2 3,00 € 22.949

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Si vince, insomma, e si vince anche bene negli ultimi tempi. Il Superenalotto è più che mai capace di regalare gioie e soddisfazioni agli italiani, oggi come mai travolti da una crisi inimmaginabile soltanto pochi mesi fa. In questa fase c’è bisogno di speranza e questo potrebbe essere, con la giusta moderazione, lo strumento più funzionale all’intero processo. Il gioco, vincere e vincere bene in un momento di forte incertezza, il massimo, insomma, per chiunque.