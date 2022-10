Poste Italiane: come avere un prestito con la cessione del quinto, due nuovi prodotti

Questo è uno strumento veloce e comodo per richiedere della liquidità in questo difficile momento storico.

Questo è sicuramente un periodo difficile per le famiglie italiane, alle prese con i numerosi rincari dell’ultimo periodo.

Negli ultimi mesi è aumentato tutto. Dal costo dell’energia elettrica e del gas, passando per l’aumento del carburante, fino ad arrivare all’aumento dei prodotti alimentari. Vista la difficile situazione economica, sempre più persone sono costrette a chiedere dei piccoli finanziamenti. In questo modo, possono sopperire alla mancanza di liquidità e pagare le spese. Sul mercato ci sono varie offerte a cui i consumatori possono aderire. Ad esempio, vediamo come funziona quinto Banco Posta, il prestito che può essere fatto con Poste Italiane mediante la cessione del quinto.

Come funziona la cessione del quinto con Poste Italiane

Come detto, quinto Banco Posta permette di richiedere un prestito personale tramite Poste Italiane. Si tratta di un prestito che verrà rimborsato tramite la cessione del quinto. Questa, si differenzia da un prestito personale poiché la rata mensile viene pagata direttamente sulla busta paga o sul cedolino della pensione. La cessione del quinto, può essere richiesta solo da alcune categorie di lavoratori. Si tratta di pensionati, dipendenti statali o lavoratori di grandi aziende. Questo poiché, a garantire il rimborso della rata non sarà il dipendente ma l’azienda per la quale lavora. In tal senso, Poste Italiane prevede due tipologie di prodotti: quinto Banco Posta pensionati e quinto Banco Posta dipendenti pubblici.

La differenza tra i due prodotti di Poste Italiane

Quinto Banco posta pensionati è rivolto a tutti i pensionati. La rata verrà trattenuta direttamente sul cedolino della pensione. Inoltre, si prevede che al termine del piano di ammortamento il pensionato debba avere al massimo 84 anni compiuti. Mentre, quinto Bancoposta dipendenti pubblici è rivolto a tutti i dipendenti pubblici. La rata sarà pagata direttamente in busta paga. In questo caso, è previsto che il richiedente debba avere a fine piano di ammortamento al massimo 66 anni compiuti.

Le caratteristiche principali della cessione del quinto

In sostanza oggi le finanziarie presenti in Italia hanno due soluzioni per richiedere della liquidità. La prima è il prestito personale tradizionale, che viene richiesto da tutti i clienti. Il pagamento in questo caso avverrà tramite rid bancario o bollettino postale. La seconda è quella della cessione del quinto. In questo caso, come detto, la rata viene pagata direttamente sulla busta paga o sulla pensione. Ad incidere sarà la solidità dell’azienda piuttosto che il cliente. Infatti, anche chi è protestato o cattivo pagatore può farne richiesta.

I vantaggi della cessione del quinto

Il consumatore avrà un vantaggio anche in termini di tasso e di rata da pagare. Infatti, le banche offrono delle condizioni migliori rispetto ad un prestito personale. Proprio perché, con il pagamento che viene trattenuto sullo stipendio o sulla pensione l’istituto di credito è maggiormente tutelato. Dunque possono offrire delle condizioni economiche migliori. Infine, per quanto riguarda la durata, quinto Banco Posta ha una durata che va dai 36 ai 120 mesi. Con la rata mensile che sarà da un minimo di 50 euro fino ad un massimo del quinto dello stipendio o della pensione. Inoltre, è importante ricordare che la cessione del quinto può essere rinnovata dopo aver pagato almeno il 40% del piano di ammortamento. E che, qualora servisse una liquidità maggiore è possibile aggiungere un’altra rata. Questa seconda trattenuta si chiama delega di pagamento.