Emilia Romagna: dalla Regione 30 mila euro per acquistare casa, come averli

Questa importante iniziativa è volta a contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi e dare nuove opportunità di sviluppo.

La Regione Emilia – Romagna ha lanciato una nuova iniziativa.

Si tratta di un nuovo bando rivolto a giovani coppie e famiglie che vogliono acquistare una casa in uno dei 121 Comuni dell’appennino Emiliano. Si parla di un investimento da cinque milioni di euro, con risorse che vanno da 10 mila a 30 mila euro a fondo perduto. L’iniziativa nasce per contrastare il fenomeno dello spopolamento e garantire nuove opportunità nei piccoli borghi della Regione.

Entro quanto dovranno pervenire le domande

Le domande potranno essere presentate dal 12 ottobre 2022 fino al prossimo 10 novembre. Questo, è il secondo bando che la Regione Emilia – Romagna decide di mettere a disposizione delle famiglie locali. Il primo bando del 2020, ha visto finanziare quasi 700 domande, rivolte all’acquisto e alla ristrutturazione degli immobili. A dimostrazione di quanto le famiglie hanno apprezzato questa iniziativa. Da qui l’idea di proseguire e lanciare un nuovo bando. In questo secondo bando, i contributi regionali sono stati destinati solo per l’acquisto della casa. Questo per evitare di sovrapporsi ai fondi statali sulla ristrutturazione. Ad esempio, il superbonus 110%.

I requisiti per inoltrare la domanda

Il bando si rivolge a giovani coppie o nuclei familiari giovani composti anche da una sola persona. I richiedenti dovranno essere nati dopo il 1 gennario del 1982, avendo quindi meno di quarant’anni. Inoltre, bisogna essere residenti in Emilia – Romagna e avere un ISEE del nucleo familiare inferiore a 50 mila euro. Il contributo verrà erogato per l’acquisto di un immobile, da adibire a propria residenza abituale per almeno cinque anni. In questo periodo l’immobile non potrà essere venduto o affittato.

Le altre informazioni per accedere al bando

Qli interessati possono avere tutte le informazioni scrivendo alla Regione Emilia – Romagna. Tutte le indicazioni necessarie sono disponibili accedendo al sito istituzionale della Regione, nella sezione bando case in montagna 2022. Come detto, il bando prevede un minimo di 10 mila euro fino ad un massimo di 30 mila euro. In ogni caso, non può superare il 50% delle spese sostenute per l’acquisto della casa. Inoltre, si preve un punteggio maggiore per un nucleo familiare con dei figli oppure per chi ha meno di 30 anni. Infine, verrà attrivuito un punteggio per chi decide di acquistare un appartamento nei Comuni con gli indici di spopolamento maggiori. La graduatoria sarà valida per 12 mesi. La domanda potrà essere ripresentata, anche da chi ha presentato la domanda nel precedente bando senza vedersi riconosciuto il finanziamento.