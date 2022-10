Superenalotto, si vince anche così ma in pochi lo sanno: attenti alla schedina

By

Il sogno di molti italiani è quello di fare un sei al Superenalotto per cambiare la propria vita.

Il gioco, di monopolio dello Stato, nel corso degli anni ha visto crescere in maniera esponenziale il numero di giocatori. Dal vecchio 13 al totocalcio, oggi i sogni degli italiani sono virati per questi giochi ancora più veloci. Che sono capaci di regalare montepremi e vincite davvero importanti. Infatti, titoli di giornali si susseguono con le numerose vincite che il gioco è riuscito a garantire in tutta Italia.

I premi minori che possono essere vinti con il Superenalotto

Se la vincita milionaria può essere un sogno proibito per molti, il Superenalotto è capace di regalare anche dei premi intermedi. Gli importi sono sicuramente molto più bassi, ma fanno comodo in ogni caso. Ed è anche questo il motivo del suo grande successo. Infatti, analizzeremo uno dei premi più innovativi del concorso. Si tratta del Superenalotto WinBox. Una opportunità di vincita che forse a molti ancora non è chiara.

In cosa consiste il WinBox

La caratteristica principale di questo gioco a premi è quella di garantire la possibilità di aggiungere a tutte le vincite, un premio istantaneo di 500 euro. E’ una possibilità sempre gratuita, che sarebbe un vero peccato non riuscire a sfruttare. Per poterne usufruire è necessario aggiungere alla scommessa l’opzione SuperStar. E’ però fondamentale sapere che questa opzione può essere attivata entro e non oltre le 19:30 del giorno in cui avviene l’estrazione. Un dettaglio che spesso è sfuggito a molti giocatori, che hanno quindi perso questa opportunità.

Come giocare oggi una schedina

Molti sono ancora legati al modo tradizionale con cui è sempre stato giocato il Superenalotto. Il procedimento era andare dal tabaccaio di fiducia, acquistare la schedina e controllare poi il risultato nelle macchinette. D’altronde gli esercenti sono sempre disponibili, visto che dal gioco ricavano delle somme importanti. Ovviamente, con l’avanzare della tecnologia sono cambiate anche le modalità di gioco. Superenalotto ha introdotto delle applicazioni che permettono di giocare e controllare le proprie giocate in maniera semplice e istantanea. Con questa applicazione è possibile giocare online, in maniera comoda senza doversi recare in tabaccheria. Inoltre, permette di tenere sempre sotto controllo quanto giocato e quanto guadagnato.