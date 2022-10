Lavoro, si può trovarlo anche senza esperienza: non tutti lo sanno

Tempi per i cittadini italiani e non solo. Le difficoltà cominciano a farsi sentire e ancora in troppi oggi cercano lavoro.

Oggi più che mai la situazione generale nel nostro paese è più che allarmante. Le difficoltà dei cittadini riguardano ormai qualsiasi contesto del quotidiano. La spesa di tutti i giorni, pagare le bollette, potersi permettere o meno una visita specializzata, fare rifornimento alla propria auto. Non c’è insomma dinamica che tenga. La drammaticità dell’intero contesto attuale mette i brividi.

Allo stato attuale delle cose, la situazione lavoro appare tra le più complesse in assoluto, oggi più che mai le dinamiche che stanno letteralmente travolgendo i cittadini mettono in seria difficoltà quella che è la vita di ognuno. La sopravvivenza insomma, a questo, la crisi ci ha portati, sopravvivere o meno alla tempesta di disagi che oggi più che mai si abbattono sulla popolazione. In questa fase, cosi come immaginabile, chi è senza lavoro rischia di crollare di fronte alla avversità del momento.

Gli aumenti di luce e gas, di tutti i prodotti di genere alimentare, del carburante e di qualsiasi altra cosa, portano oggi i cittadini a chiedersi con estrema chiarezza quanto tutto ciò possa ancora durare. Purtroppo per tutti noi le proiezioni non sono per niente favorevoli. Il rischio concreto è quello di precipitare in un burrone letteralmente infinito. Gli esperti non si sbilanciano ma il momento di potrebbe durare molto più del previsto. Il momento è duro, forse anche troppo.

Nella maggior parte dei casi, per fortuna possiamo parlare di cittadini occupati che in un modo o nell’altro possono tra mille disagi provare a resistere alle dinamiche di crisi. Quando si tratta però di cittadini disoccupati il disagio è chiaramente sempre più crescente, ci si trova di fronte ad vero e proprio tunnel senza fine in cui si rischia di precipitare per molto, forse troppo tempo. Qualcosa però, in merito, nel nostro paese sembra finalmente muoversi.

In questo momento storico nonostante i forti disagi, qualcosa per quel che concerne il mondo del lavoro sembra finalmente muoversi. Non sono pochi infatti i bandi di concorso ufficializzati nel corso delle scorse settimane. Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Enti pubblici, Pubblica Amministrazione. Inoltre numerose aziende private attive sul territorio italiano da anni cercano personale per rispondere alla sempre più forte domanda di lavoro.

Lavoro, si può trovarlo anche senza esperienza: l’impiego che non ti aspetti

Nella maggior parte dei casi, però, a frenare l’entusiasmo di chi si candida alle varie offerte lavorative è l’esplicita richiesta di esperienza. Parliamo di un fattore certo necessario ma che in alcuni casi tappa decisamente le ali ai potenziali candidati. Oggi più che mai ci troviamo con numerose persone in la con gli anni, in cerca di lavoro. Una situazione certo anomala che però, con determinate prerogative, quella dell’esperienza, per l’appunto, rischia di restare chiusa per un target numeroso di popolazione.

Negli ultimi tempi, ad esempio un settore arrivato letteralmente alla ribalta è quello del delivery, consegna di cibo in pratica. Collegamento tra i maggiori ristoranti, fast food, pizzerie, pub e quant’altro direttamente con le case dei cittadini. Bene in questo specifico settore, per questa particolare mansione non è richiesta alcuna esperienza. Libertà d’orario ed in un certo senso spiccata meritocrazia, stando ai giudizi degli stessi clienti, fanno di questa specifica opportunità una seria dinamica da prendere in considerazione.

Tra i requisiti uno smartphone e voglia di lavorare insomma. L’iscrizione al servizio dura una attimo, una breve formazione on line e la possibilità di mettersi subito al lavoro. Il futuro potrebbe passare nonostante tutto anche da questo tipo di impiego. Affrontare un momento duro facendo un lavoro che mai e poi mai, magari avevamo previsto. La crisi, purtroppo è anche questo. Nell’incertezza, magari, potrebbe venire fuori il lavoro perfetto per le nostre esigenze.