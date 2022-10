Bollette gratis per tutti, sta già succedendo: la misura contro il caro energia

A dicembre, i cittadini riceveranno un inatteso e bellissimo regalo: bollette gratis per tutti. A marzo si fisserà un tetto al prezzo del gas. Vediamo dove sta già succedendo.

Si è pensato di mettere in campo un pacchetto di risorse economiche del valore di 200 miliardi di euro. Lo scopo è quello di offrire un concreto aiuto ai cittadini e alle imprese contro il caro energia.

Per questo motivo, in Germania si è deciso di non far pagare le bollette del gas a tutti i cittadini e le imprese, nel mese di dicembre.

Il piano tedesco da 200 miliardi di euro sembrerebbe un vero e proprio regalo di Natale per tutti i cittadini. Tuttavia, il piano prevede due fasi che saranno utili a contrastare l’aumento delle tariffe di luce e gas.

Il governo Sholts ha ricevuto diverse proposte dalla commissione per il prezzo del gas. Ora è il momento di decidere quale proposta adottare e in che forma.

Bollette gratis per tutti: la proposta tedesca che non ti aspetti

La commissione per il prezzo del gas ha presentato diverse proposte al governo Scholz. Una di questa è stata illustrata da Michael Vissialidis, il capo del sindacato della chimica e dell’energia. Il progetto descritto prevede l’utilizzo di 96 miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare la crisi energetica.

In questo modo, s’intende evitare la recessione che sembra essere dietro l’angolo.

Tuttavia, esistono anche altre misure che il governo tedesco potrebbe prendere in considerazione e una di queste prevede bollette gratis per tutti, nel mese di dicembre 2022.

In tal caso, servirebbero 5 miliardi di euro per pagare le bollette del gas relativi al mese di dicembre, facendo un enorme regalo di Natale a famiglie e imprese.

Tuttavia, questa proposta non prevede alcun aiuto per i mesi di gennaio e febbraio, ma un importante intervento che arriverebbe a marzo 2023.

Fissare il tetto del prezzo del gas

La seconda parte del piano tedesco prevedrebbe l’inserimento di un tetto al prezzo del gas, che dovrebbe scattare nel mese di marzo e restare in vigore fino ad aprile dell’anno successivo.

L’idea attuale è quella di assicurare un prezzo scontato del 80% dei consumi alle famiglie e del 70% per i consumi delle imprese.

Così facendo, i cittadini tedeschi pagheranno 12 centesimi per i consumi di casa; mentre le imprese ne pagheranno 9. La restante parte della spesa sarà coperta dallo Stato.

Fissando un tetto al prezzo del gas ogni famiglia riuscirebbe a concretizzare un risparmio medio di 1.350 euro all’anno, stimando un consumo di 20mila KWh di gas metano.