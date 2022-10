Bancomat, la novità è epocale: dove si può prelevare oltre agli sportelli

Si tratta di una grande innovazione, che permeterebbe di gestire il conto corrente in maniera rapida e veloce.

Nonostante oggi si punti a diminuire sempre di più l’utilizzo di denaro contante, gli italiani continuano comunque ad utilizzarlo.

Per farlo, è necessario recarsi presso lo sportello della propria banca, oppure usufruire degli appositi sportelli bancomat. Vecchie abitudini, che possono essere superate. Infatti, con la moderna tecnologia è stata introdotta una nuova applicazione che potrebbe permettere di prelevare del denaro contante evitando di fare tutti questi spostamenti.

Da dove nasce la nuova applicazione

Questo nuovo metodo è stato introdotto da n26, la banca completamente online fondata a Berlino in Germania. L’intendo dell’istituto di credito è quello di rendere più facile e agevole la gestione delle operazioni. I suoi clienti, potranno fare tutte le operazioni direttamente dallo smartphone, in maniera rapita ed evitando le attese di una filiale tradizionale. Si tratta di un metodo sicuramente innovativo, che potrebbe avvicinare soprattutto i clienti più giovani.

L’idea lanciata dalla banca in Italia

L’istituto di credito n26 ha deciso di lanciare un’iniziativa per l’Italia. Si tratta di Cash26, che permette di prelevare dei contanti o versarli sul conto corronte recandosi al supermercato. Per farlo è sufficiente utilizzare l’applicazione di n26, accedendo alla sezione gestisci. Da qui bisognerà selezionare la funzione cash26 e cliccare sul tasto prelievo o versamento. Ovviamente, in base all’operazione che si intende fare. A questo punto, verrà rilasciato un codice a barre che può essere presentato alla cassa del supermercato convenzionato. Tramite questo codice è possibile prelevare o accreditare somme sul conto corrente aperto con n26 direttamente dalla cassa.

Come avverrà l’accredito o il prelievo dal conto corrente

Il saldo sarà aggiornato subito, una volta aver effettuato l’operazione. Invece, i depositi sono soggetti ad una commissione dell’1,5%, mentre i prelievi sono totalmente gratuiti. Inoltre, il prelievo massimo per ogni transazione è di 200 euro. Con un massimo giornaliero di 900 euro. Al momento questa funzionalità è attiva in più di 500 supermercati convenzionati. Sono presenti in tutta Italia, come ad esempio il Penny Market, il Pam ed ancora molti altri. Si tratta di una soluzione comoda e che permette di utilizzare i servizi bancari in maniera semplice e veloce.