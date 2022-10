Vivere in coppia, quanto serve al mese: fate i vostri conti

Quanto spende una coppia al mese? Una media può essere fatta sulle spese obbligatorie. Ma la variabile di quelle accessorie rende il quadro insondabile.

Si parla spesso della presunta volontà dei giovani di posticipare il più possibile il farsi carico di una vita autonoma. Una supposizione che, però, non può essere confermata da meri numeri.

Sarà pur vero che alcune persone posticipano oltremodo il momento del distacco dai propri genitori ma è vero pure che buona parte dei giovani si trovano a dover fronteggiare situazioni molto spesso più grandi di loro. In primis l’assenza di un lavoro stabile e, nondimeno, le difficoltà nell’accedere ai finanziamenti necessari per l’acquisto di una casa. Il secondo problema, perlopiù diretta conseguenza del primo, si è cercato di ovviarlo rafforzando l’accesso a fondi di garanzia statali. Per quanto riguarda il lavoro, però, si naviga ancora in alto mare. Il punto, infatti, non è tanto accedere a un prestito e garantirsi l’acquisto di un casa, quanto mantenere negli anni uno standard di vita tale da non incappare in periodi neri.

Un aspetto, questo, che potrebbe risultare più complicato. Ancora di più in questo momento, in cui la crisi generale è un compendio fra pandemia e caos energetico generato in buona parte da un conflitto armato. Detto questo, potrebbe essere interessante capire quanto possa servire, in media, per riuscire a mantenere la barra dritta fino a fine mese. Al netto delle spese straordinarie, infatti, la maggior parte di esse sono più o meno comuni a tutte le coppie. È chiaro che generalizzare potrebbe essere sbagliato, oltre che difficile. Tuttavia, partendo dal presupposto che ogni famiglia, sposata o convivente, si ritrova ad affrontare bollette, condominio, telefono/internet e spesa alimentare, un quadro complessivo può essere tracciato.

Quanto spende una coppia al mese? Un prospetto (generale) fra obblighi e bisogni

Affitto o mutuo che sia, tutto parte da lì. Se non si dovesse riuscire a sostenere la spesa base per la propria casa, non si riuscirebbe a mantenere la colonna portante della vita in coppia. Una spesa che varia molto in base agli accordi stipulati. Volendo procedere secondo una media generale, un affitto o una rata di un mutuo di rado vanno al di sopra degli 800 euro. Più probabile che si paghi qualcosa in meno, anche se la media degli affitti sale a seconda delle zone in cui è situato l’immobile.

Per quanto riguarda il mutuo, invece, incidono il tasso, la scelta della banca e, naturalmente, lo stipendio percepito. Se dovesse essere inferiore a 1.000 euro, riuscire a conciliare le varie voci di spesa potrebbe essere più difficile, a meno che la rata di affitto o mutuo non sia troppo alta. Una considerazione base, comunque, potrebbe essere quella degli 800 euro, tanto per ricordare come sia tendenzialmente l’uscita più elevata.

Incognita bollette

Occhio però alla variabile bollette, specialmente ora. L’ideale sarebbe dividerle, visto che si parla di coppia. In ballo, infatti, ci sarebbe una spesa media superiore ai 100 euro al mese. Con i rincari attuali, tuttavia, il costo potrebbe salire considerevolmente sommando luce, gas e internet e/o telefono. Sommando inoltre le spese accessorie, il solo compendio fra costi delle utenze e del mantenimento della casa potrebbe quasi coprire l’intero stipendio. A ciò andranno aggiunti i costi relativi alla spesa alimentare. In questo caso, la media recita circa 350 euro al mese ma, ancora una volta, il bilancio reale è imponderabile. Intervengono variabili come il risparmio, il frazionamento e l’attenzione alle offerte.

Media (quasi) impossibile

In sostanza, si potrebbe facilmente scendere a non più di 100 euro al mese. Complessivamente, la somma totale delle spese mensili, tenendo conto solo di quelle obbligatorie, sfiora i 1.800 euro. Nel 2021, infatti, il 73% delle famiglie da due componenti, così come il 62% di quelle composte da tre, hanno raggiunto 1.796 euro di spesa media mensile. Numeri importanti, considerando che vanno aggiunte tutte le variabili. Le cosiddette spese accessorie. E, per una coppia con figli, quelle relative alla scuola. Altro che due stipendi…