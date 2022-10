Inviare la posta dal computer o dallo smartphone, ora è possibile

Inviare la posta senza muoversi da casa solamente avendo a disposizione un computer o uno smartphone e una connessione internet.

Si chiama Postaonline il nuovo servizio di Poste Italiane che permette di spedire lettere, raccomandate e telegrammi tramite pc o telefono.

L’evoluzione tecnologica di Poste Italiane è inarrestabile. La digitalizzazione e la semplificazione delle procedure indicate dal Piano di Resilienza Nazionale hanno trovato un destinatario attento e ben predisposto nell’azienda italiana. L’obiettivo è migliorare la comunicazione tra ente e cittadino, rendere più snelli gli iter e riuscire a garantire l’accesso online al maggior numero di servizi. La piattaforma per la cessione dei crediti ne è un esempio così come Postaonline. Parliamo dell’opportunità di inviare lettere, raccomandate e telegrammi direttamente da casa o dall’ufficio utilizzando un computer o un cellulare. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e si può spedire posta sia in Italia che all’estero in formato digitale.

Inviare posta tramite pc, ecco il servizio Postaonline

Il nuovo servizio Postaonline permette di inviare posta in Italia e all’estero scegliendo tra bianco, nero e colore, fronte e retro o solo fronte per le raccomandate e le lettere. Tutto verrà spedito in formato digitale e si potrà accedere all’utile funzionalità in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Sarà Poste Italiane ad occuparsi della stampa della documentazione, dell’imbustamento e della spedizione fino alla consegna al destinatario della missiva. Accedere al servizio è molto semplice. Basterà registrarsi alla piattaforma Postaonline ed eseguire l’accesso tramite credenziali al portale Posta.it o tramite app Ufficio Postale. Una volta entrati si potrà scrivere online la raccomandata, il telegramma, la lettera e indicare l’indirizzo di spedizione.

Per pagare l’invio si potrà utilizzare la carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, il conto BancoPosta oppure la PostePay.

Le funzionalità non finiscono qui

Postaonline propone altre funzionalità utili per i cittadini. La sezione Archivio raccoglie per sei anni le spedizioni effettuate, Rubrica Online memorizza gli indirizzi dei destinatari più frequenti con opzione di verifica dell’indirizzo e dei dati, Invii Multipli consente di inviare la stessa comunicazione a più persone.

Concludiamo ricordando la missione di Poste Italiane in relazione all’invio della posta. L’azienda è attenta alle politiche di sostenibilità ambientale. Favorisce a tal proposito l’uso della carta certificata Forest Stewardship council e della cellulosa trasparente per le buste delle raccomandate e delle lettere. L’impatto ambientale di una spedizione viene, così, ridotto al minimo.