Superbonus 110% e pratiche bloccate: è il momento di monetizzare i crediti

Oggi parleremo di superbonus 110% e pratiche bloccate. A quanto pare sono oltre 1000 i crediti bloccati per un valore di 200 milioni di euro.

Non è ancora ufficiale, ma c’è un accordo tra Associazione dei costruttori edili e l’azienda abruzzese Vemit Punto Clima Srl e Enel X. In totale sono oltre 1064 le pratiche superbonus 110% bloccate per un valore di 200 milioni di euro.

“Il sistema delle cessioni dei crediti è bloccato e le cessioni dei futuri bonus edilizi è a rischio. La nostra è una collaborazione a beneficio delle imprese che potranno recuperare i soldi incagliati nei cassetti fiscali oppure, se rientra nei parametri richiesti, può ottenere un plafond per partire col cantiere”.

Grazie all’accordo raggiunto potrebbe avvenire una svolta decisiva in merito alla convenzione che permetterà, agli imprenditori del Molise, di sbloccare i crediti e riuscire a monetizzare velocemente le pratiche. Si tratta di un accordo doveroso in seguito al caso normativo relativo al Superbonus 110% e alle truffe scoperte verso la fine del 2021.

Al momento non sono ancora chiare le decisioni governative in merito al futuro del Superbonus 110%. È necessario dare risposte in merito alla situazione di quanti hanno già avuto accesso alla misura e sono in attesa che i crediti vengono sbloccati.

Superbonus 110% e pratiche bloccate: la situazione in Molise

Gli imprenditori molisani, negli scorsi mesi, avevano lanciato un appello alle istituzioni denunciando di sentirsi abbandonati sia dallo Stato che dagli istituti di credito, in merito alla cessione legata al superbonus 110%.

L’appello è stato accolto dall’Associazione dei costruttori edili Acem-Ance ,che ha firmato un accordo con l’azienda abruzzese Vemit Punto Clima srl e la Enel X.

Lo scopo dell’accordo è quello di sbloccare i crediti legati al superbonus 110%. A quanto pare in Molise sono oltre mille le pratiche ammesse alla detrazione per un valore complessivo di 200 milioni di euro, che attualmente risultano bloccate. La situazione crea enormi problemi al comparto edilizio che era già stato duramente colpito dalla crisi causata da due anni di pandemia.

Oggi più che mai, le aziende edilizie sono sull’orlo del fallimento e ora, tra le cause, ci sono anche i crediti bloccati nei cassetti fiscali.

L’accordo raggiunto rappresenta una grande svolta per l’edilizia molisana, perché finalmente le imprese associate potranno fruire di meccanismi ad hoc per lo sblocco del credito.

Per uscire definitivamente dal limbo del superbonus 110% le imprese edilizie molisane devono rivolgersi alla Vemit Punto Clima srl. Di fatto, la società si occupa di elaborare gli accrediti tramite le visure e altri dati camerali. In seguito alla conferma di Enel X è possibile procedere con la stipula del contratto e stabilire qual è il plafond necessario per dare il via al cantiere.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

La procedura si conclude nel giro di un mese e mezzo.