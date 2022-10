Attenzione, stop al consumo di frutta e verdura per 14 giorni. Rischio altissimo, con i primi malori che si registrano in diverse zone d’Italia. Ecco cosa sta succedendo.

In diverse zone della nostra Italia si deve fare i conti con uno stop al consumo di frutta e verdure per 14 giorni. Ma per quale motivo e soprattutto cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare attenzione ad alcuni errori comuni nella conservazione di frutta e verdura per riuscire a risparmiare un bel po’ di soldi. Ma non solo, sempre soffermandosi sull’alimentazione, interesserà sapere che bisogna fare i conti con uno stop davvero inaspettato.

Ovvero quello di frutta e verdura che in determinati casi, e zone, non potranno essere consumati per le prossime due settimane. Ma per quale motivo e soprattutto cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Stop a verdura e frutta per 14 giorni: rischio altissimo, ci sono i primi malori. Ecco cosa sta succedendo

Ebbene, bisogna sapere che di recente sono stati registrati casi di febbre dengue in tre città italiane. Entrando nei dettagli uno è stato rilevato nel centro storico di Lucca, con il soggetto interessato che avrebbe contratto il virus nel corso di un viaggio in un Paese tropicale.

Un altro caso è stato riscontrato a Pontasserchio di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, con il soggetto interessato che avrebbe, a sua volta, contratto il virus all’estero. Mentre il terzo caso di febbre dengue è stato rilevato a Santarcangelo, in provincia di Rimini, con il paziente che proveniva dal Sud America.

Una situazione che non è passata inosservata, con i sindaci di tutte e tre le realtà poc’anzi citate che hanno firmato un’ordinanza per lo svolgimento di interventi di disinfestazione e prevenzione nel Comune. Proprio per questo motivo le persone residenti nelle aree sottoposte a disinfestazione sono invitate a tenere ben chiuse le porte e le finestre durante il trattamento.

Ma non solo, è fondamentale prestare attenzione a frutta e verdura che vengono irrorate con degli insetticidi. Onde evitare spiacevoli conseguenze, infatti, si ricorda che la buccia della frutta in questione non deve essere mangiata per quattordici giorni. Sempre per lo stesso motivo, poi, si ricorda di lavare bene gli ortaggi e sbucciarli prima del relativo consumo. Il tutto avendo l’accortezza di utilizzare dei guanti.