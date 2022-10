MD, la lista della spesa si aggiorna: per questo prodotto c’è la fila

Succhi di frutta a poco prezzo. La promozione di MD sta riscontrando parecchi consensi. E non è nemmeno la sola a disposizione.

Parola d’ordine: risparmio. Non che finora non fosse stato così ma tale concetto vale oggi più che mai. E anche i supermercati lo sanno, nonostante l’ondata dei rincari abbia finito inevitabilmente per travolgere anche i loro prodotti.

A cercar bene, qualche occasione si trova. E alcune sono decisamente interessanti, tanto che i consumatori hanno iniziato a fare le loro brave code per riuscire ad accaparrarseli. Non tutte sono offerte da volantino: alcuni supermercati, infatti, basano la loro logica essenzialmente sul risparmio dei propri clienti, proponendo a prezzi competitivi perlopiù prodotti confezionati da marche meno conosciute. È il caso dei discount, che mettono a disposizione della clientela un campionario di occasioni dato innanzitutto dalla moltitudine di sotto marche disponibili. Tanto che alcuni di questi, hanno finito per competere alla grande con le maggiori catene di supermercati tradizionali. MD, ad esempio, ha disposto una serie di promozioni che sta convincendo sempre di più i consumatori.

L’ultima mossa, in questo senso, ha riguardato un prodotto in particolare, inquadrato in una promozione valida fino al prossimo 9 ottobre. E stavolta è proprio il volantino a stuzzicare la curiosità dei clienti e il loro sesto senso per il risparmio. Anche perché finalizzata a facilitare il primo pasto della giornata, la colazione, mettendo al primo posto tutti coloro desiderosi di non rinunciare a un’alimentazione corretta, nemmeno nella concitazione del mattino. Del resto, non è un mistero che MD, così come altri rivenditori, abbia puntato già da tempo sui prodotti finalizzati all’alimentazione bio, o comunque ritenuti più salutari dai consumatori.

MD, offerta sui prodotti salutari: ecco cosa comprare a basso costo

Di recente, MD ha puntato sulle bevande. Uno dei prodotti più venduti in assoluto e che, per questo, è più di frequente soggetto a promozioni. Una delle ultime ha riguardato le bevande Pfanner senza zuccheri aggiunti, succhi di frutta disponibili in tre gusti diversi. Una marca in forte ascesa che, nello specifico, viene messa in commercio nelle varianti spremute di frutta. In particolare frutta e acerola, spremuta e canapa. Prezzi competitivi anche per i succhi di frutta OnTheGo, senza zuccheri aggiunti. Le varianti sono richiami simpatici, volti a canalizzare gli acquisti verso esigenze particolari. Si va, ad esempio, dalla linea “Stammi bene” a quella “Stai sereno”, fino a “Fatti bell*”, con asterisco. Prodotti che stanno avendo grande successo, anche per le loro componenti nutrizionali.

MD, inoltre, sta puntando sugli oggetti utili per la sua promozione “Speciale colazione”. Si tratta di tazze in ceramica di varie fantasie a soli 2,99 euro. Chiaro, rispetto ai succhi di frutta forse l’appetibilità è minore. Tuttavia, l’idea di fondo dei discount è proprio quella di offrire a poco prezzo oggetti sostanzialmente utili alla quotidianità. MD non fa eccezione.