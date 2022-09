Bonus bollette, in arrivo 600 euro in busta paga: chi ne ha diritto

Buone notizie in arrivo per molti lavoratori che si vedranno erogare un bonus bollette da 600 euro direttamente in busta paga. Ecco chi ne ha diritto.

In arrivo bonus bollette da 600 euro in busta paga per molti lavoratori. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere non è sicuramente dei migliori. Tanti e diversi, purtroppo, sono i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre vite dal punto di vista sia sociale che economico. Basti pensare che sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Bonus bollette, in arrivo 600 euro in busta paga: tutto quello che c’è da sapere

In un contesto complicato come quello in cui stiamo vivendo, sono in molti a voler volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. A tal proposito, in effetti, abbiamo già visto che vi è un trucco grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di soldi. Ma non solo, sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che sono finalmente in arrivo buone notizie per molti lavoratori.

Quest’ultimi, infatti, si vedranno erogare un bonus bollette da 600 euro direttamente in busta paga. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Ebbene, bisogna sapere che attraverso il decreto Aiuti Bis il governo ha introdotto una misura volta a garantire un sostegno ai lavoratori dipendenti alle prese con le difficoltà economiche a causa, appunto, del caro energia.

Si tratta, è bene sottolineare, di una misura facoltativa. Spetta, infatti, al datore di lavoro decidere in piena libertà se erogare o meno tale bonus luce e gas da 600 euro a favore dei propri dipendenti. Quest’ultimi, dal loro canto, non devono presentare alcuna richiesta. Come già detto, infatti, spetta al proprio datore di lavoro decidere se erogare o meno tale bonus. Occhio quindi alla busta paga, in quanto molti di voi potrebbero ritrovarsi fino a 600 euro in più.