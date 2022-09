Integratore alimentare shock: ritirato dal mercato per una reazione inattesa

È stato ritirato dal mercato un integratore alimentare shock per aver provocato una reazione inattesa. Scopriamo di cosa si tratta.

Gli integratori alimentari sono un prodotto che hanno lo scopo di integrare nel nostro organismo delle sostanze nutritive, che generalmente sono assunte attraverso l’alimentazione. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di vitamine e minerali che dovrebbero essere assunti quotidianamente tramite una dieta equilibrata e sana.

Può accadere che per diverse ragioni, nonostante si abbia un’alimentazione bilanciata, ci sia la necessità di integrare minerali e vitamine tramite l’assunzione di integratori.

In commercio, esistono diverse tipologie di integratori alimentari. Ognuno di essi a specifiche funzioni. C’è quello che riduce la stanchezza, quello che serve a reintegrare i sali minerali dopo un’attività sportiva intensa, quello da assumere in gravidanza per fornire il giusto apporto di vitamine alla mamma e al feto.

Di recente è stato disposto il ritiro dal mercato di un integratore alimentare contro la stanchezza e l’affaticamento. A quanto pare, l’assunzione dell’integratore ha avuto effetti inaspettati sui consumatori.

Integratore alimentare shock: il ritiro dal mercato

Il Ministero della salute ha disposto il ritiro dal mercato per un integratore alimentare contro la stanchezza e l’affaticamento. A quanto pare si tratta di un prodotto molto utilizzato, soprattutto nelle stagioni intermedie, quando le persone avvertono un maggiore senso di spossatezza.

In effetti, si tratta di un fenomeno fisiologico che si verifica nel cambio di stagione. Tuttavia, per conservare il proprio livello di energia è possibile integrare vitamine e sali minerali, tramite un aiuto che va oltre la semplice alimentazione.

Tuttavia, uno degli integratori più diffusi si è rivelato un prodotto estremamente rischioso per la salute. Pertanto, se ne hai una confezione a casa, non consumare l’integratore e portalo immediatamente al punto vendita presso il quale lo hai acquistato.

Il prodotto a cui stiamo facendo riferimento è Quetina soluzione orale Fast Slow da 150 ml. Si tratta di un integratore molto utilizzato, soprattutto per prevenire e combattere la stanchezza e lo stress fisico e mentale.

L’integratore si presenta sotto forma di sciroppo e contiene al suo interno magnesio, l-teanina, estratto di scutellaria e Passiflora. Tra le proprietà che contraddistinguono quest’integratore alimentare vi è la capacità di contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso e della funzione psicologica.

Ma il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni Lotti a causa di una contaminazione fisica.

Il rischio per la salute umana

L’integratore è commercializzato da Neuraxpharm Italy Spa. Il prodotto per il quale è stato disposto il ritiro dal mercato è realizzato nella sede di Casorate Primo, in via Enrico Mattei. I lotti incriminati sono il 220342 e il 220343, con data di scadenza 29 febbraio 2024.

A quanto pare il prodotto è stato ritirato dal mercato perché presenta un’effervescenza anomala. Ricordiamo che l’integratore incriminato è venduto in flaconi contenti 150 ml di sciroppo. A destare sospetto è la fuoriuscita del prodotto al momento dell’apertura del tappo.

Attualmente non sono ancora conosciute le cause di questa effervescenza. Tuttavia, il Ministero della Salute, in via precauzionale, ha consigliato di non assumere l’integratore.