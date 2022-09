Assunzione in Polizia, tutte le novità e il bando: ecco come candidarsi

Gli agenti che andranno a riempire le fila della Polizia di Stato, ricercati in questa occasione saranno quindi 500. Il tutto come previsto per l’appunto dal nuovo decreto Pnrr2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022. I nuovi profili saranno utili per “incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, oltre ai servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per quanto riguarda l’emergenza umanitaria in corso, causata dal conflitto in Ucraina“.

Assunzione in Polizia, tutte le novità e il bando: requisiti utili per la selezione

Una parte degli agenti che saranno reclutati inoltre avrà il compito di occuparsi della prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche. Inoltre tra i compiti di quest’ultimi ci sarà il presidio delle frontiere e numerose operazioni connesse al Giubileo della chiesa cattolica in programma nel 2025.

Il reclutamento per le posizioni da ricoprire avverrà prendendo in esame i candidati risultati idonei in passato in precedenti concorsi promossi dalla stessa Polizia di Stato. Lo stesso testo integrale del Pnnr2 sancisce quanto segue: “Per reclutare le risorse da assumere si procederà allo scorrimento dell’elenco degli idonei alla prova scritta d’esame relativa al concorso per 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020. È quindi opportuno verificare di aver sostenuto questo concorso pubblico e non uno precedente o successivo”.