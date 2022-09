Superenalotto, gli italiani ci credono: l’ultima estrazione è da brividi

Una nuova estrazione, la passione degli italiani che esplode più che mai nel corso degli ultimi mesi. Il jackpot fa impazzire.

In alcuni casi il gioco può trasformarsi in qualcosa di molto più complesso di quello che si può immaginare. Ci si può trovare di fronte a situazioni, dinamiche che nemmeno avremmo mai previsto considerando uno specifico contesto, una specifica situazione. Ad ogni modo in certi casi il tutto va letteralmente per l’appunto contestualizzato e compreso per quello che alla fine, di fatto, è.

Il momento storico molto particolare incide in modo del tutto decisivo su quella che è la situazione generale. Il giocatore vede ormai nel gioco quello che dal contesto reale non può mai ottenere. La possibilità più concreta che mai di venire fuori dalle difficoltà, dal pantano imposto dalla crisi in pochissimi minuti. Ripianare ogni problematica di natura economica ogni situazione non positiva nell’arco di pochissimi minuti. Tale condizione è offerta esclusivamente da giochi e lotterie varie.

Nel caso specifico, trattandosi si Superenalotto, non possiamo non considerare il jackpot letteralmente inimmaginabile al sol pensiero. 270 e passa milioni di euro che di colpo potrebbero finire nelle mani di un fortunato giocatore, magari un cittadino qualunque tempestato dai problemi, dalle dinamiche economiche avverse. Improvvisamente il gioco può diventare l’ancora di salvezza. Risolvere problemi propri e probabilmente delle future generazioni della propria famiglia.

In questo caso, poi bisogna considerare un altro fattore importante, nel nostro paese la sestina vincente non si materializza da più di un anno. L’ultima sua apparizione è stata quella di Montappone, nelle Marche, nel maggio del 2021. In quel caso, il fortunato giocatore in questione riuscii a portare a casa la bellezza di 156 milioni di euro, tutt’altra cifra se si pensa ai 270 milioni e passa dell’attuale jackpot. La potenziale vincita sarebbe da sogno, forse anche di più.

Superenalotto, gli italiani ci credono: ecco quali giocatori sono riusciti nella personale impresa

L’ultima estrazione non avrà partorito il “6” vincente ma ha messo alcuni giocatori nelle condizioni di vivere un sogno non da poco. Vincite non milionarie ma comunque di tutto rispetto che daranno l’opportunità ai giocatori in questione di risolvere piccole situazioni nella propria vita. Un bottino che di certi tempi è sempre utile tenere da parte. Oggi più che mai le difficoltà sono alle porte e la situazione potrebbe addirittura peggiorare da un momento all’altro.

L’ultima estrazione del 22 settembre 2022 ha consegnato alla cronaca ben 4 punti “5” con relativo bottino di 65.432,89 euro. Si segnala, inoltre, un “4 stella” da 40.743 euro. Il jackpot attuale, cosi come sottolineato in precedenza è assolutamente da record. Mai vista nel nostro paese una simile cifra associata ad un gioco e chiaramente mai vista nemmeno al Superenalotto. L’ultimo record, quello che almeno in teoria ancora regge è quello di Lodi. Nella cittadina lombarda nel 2019 infatti un fortunato giocatore riuscì a portare a casa la bellezza di 209 milioni di euro, record assoluto. Fino ad oggi, fino alla prossima estrazione vincente, chissà tra quanto.

Di seguito tutte le vincite riportate in seguito all’ultima estrazione del 22 settembre 2022:

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti – 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 65.432,89 € 4 4 punti 407,43 € 655 3 punti 30,73 € 26.118 2 punti 6,03 € 413.071

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 40.743,00 € 1 3 punti + SuperStar 3.073,00 € 115 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.999 1 punti + SuperStar 10,00 € 13.719 0 punti + SuperStar 5,00 € 34.268 Seconda Chance 1 50,00 € Seconda Chance 2 3,00 €

Vincere, forse, non è mai stato tanto difficile. La cifra a disposizione, chiaramente offre a tutti la consapevolezza di quanto possa essere in effetti avvertita potenzialmente lontana la possibilità di affermazione. Vincere in questo caso sarebbe il sogno, qualcosa di inspiegabile di giudicato sempre irraggiungibile, vincere insomma, con questa situazione, con la crisi, il jackpot in questione potrebbe rappresentare una svolta storica assolutamente da ricordare. La storia certo, portare a casa tanti soldi non può che essere considerato fatto storico, un momento magico non solo per chi vince ma anche per chi acquisisce la consapevolezza di poter essere il prossimo. Il gioco è anche questo.