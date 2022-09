Reddito di cittadinanza, attenzione, queste spese sono vietate: la verità che non ti aspetti

Attenzione, vi sono alcune spese che non possono essere sostenute utilizzando la card del reddito di cittadinanza. Ecco la verità che non ti aspetti.

Misura introdotta dal governo a guida Conte con l’intento di garantire un sostegno alle famiglie alle prese con delle serie difficoltà economiche, il reddito di cittadinanza non smette di far parlare di sé. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come attraverso alcuni escamotage alcuni potrebbero beneficiare di tale misura anche con Isee alto.

Reddito di cittadinanza, attenzione, queste spese sono vietate: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, come si evince anche da Informazione Oggi, i percettori del reddito di cittadinanza non possono sfruttare tale sussidio per comprare armi, abiti firmati o altri beni di lusso, come ad esempio gioielli, pellicce o pezzi d’arte. Stesso discorso vale anche per l’acquisto di navi, imbarcazioni da diporto e servizi portuali.

La normativa vigente, inoltre, vieta ai percettori di tale sussidio di sfruttare tale somma di denaro per effettuare compere in club privati, scommesse e giochi che prevedono una vincita di denaro. Soffermandosi su quest’ultimi, ad esempio, non è possibile giocare alle slot machine o acquistare gratta e vinci.

Ma non solo, con il reddito di cittadinanza non è possibile effettuare acquisti sui siti e – commerce, come Amazon, oppure sottoscrivere abbonamenti. Allo stesso tempo è assolutamente vietato trasferire somme di denaro in Italia o all’Estero. In quest’ultimo caso fanno eccezione solamente le somme di denaro necessarie per il sostentamento dei figli, oppure per pagare il canone di affitto o la rata del mutuo.