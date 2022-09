Offerte di lavoro, un’importante azienda cerca personale: i requisiti

Oggi più che mai la ricerca di un lavoro stabile e sicuro è tra le cose maggiormente ricercate da giovani e meno giovani.

Nel contesto odierno la ricerca di un lavoro, di una collocazione stabile e duratura, che soddisfi in qualche modo gli standard quantomeno nazionali, perchè da quelli europei siamo ben lontani, è tra le attività, purtroppo, preferite dagli italiani. Da chi ha già un lavoro ma non ne è soddisfatto a chi un lavoro al momento non ce l’ha. La situazione, insomma, oggi è più che mai critica.

Negli ultimi tempi numerose aziende, per fortuna, stanno avviando politiche che potrebbero addirittura definirsi inclusive, creare nuovi posti di lavoro, affidarsi a nuove figure professionali, attuare un vero e proprio ricambio generazionale. Il tutto è più che mai evidente dando uno sguardo a quelli che sono i bandi di concorso, ad esempio per le realtà pubbliche o semipubbliche negli ultimi mesi. Qualcosa in un certo senso sta finalmente muovendosi.

Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, e poi ancora gli enti pubblici con i vari ministeri, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps. Numerosi i bandi che al momento riguardano numerosissime figure ricercate. I requisiti sono i classici, sezione per diplomati e per laureati in base alla tipologia della stessa figura richiesta. Numerose inoltre le aziende private che in queste fasi stanno muovendosi per ampliare i propri organici. In molti casi si tratta di contesti di livello nazionale ed internazionale.

La ricerca del lavoro dei propri sogni è certo qualcosa di realisticamente molto complicato. Trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, in possesso dei requisiti richiesti non è certo cosa semplice. In molti casi, quindi, qualora si presentasse la giusta proposta si è pronti ad accettare anche altre stimolanti opzioni. Di recenti le possibilità sono diventate davvero tante. Le candidature aumentano giorno dopo giorno e la lotta all’ambito posto di lavoro di fa sempre più dura.

Offerte di lavoro, una importante azienda cerca personale: ecco tutte le posizioni aperte

Grazie anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, numerose aziende hanno infatti l’opportunità di rilanciarsi ed ampliare oltre al proprio organico anche in qualche modo i propri orizzonti. Nuove società, ristrutturazioni, per l’appunto ampliamenti e la possibilità quindi di partire con nuove assunzioni. Un aiuto sostanziale da parte dello Stato che in queste fasi sta contribuendo più che mai a rendere effettivi quei sostegni di cui le imprese avevano più che bisogno per ripartire.

Numerose le proposte lavorative che arrivano dal settore degli store, piccoli o grandi che siano e di qualsiasi genere. In quel caso spesso è richiesta una pregressa esperienza nel settore specifico. Spesso, invece per quel che riguarda il settore dei trasporti non è richiesta particolare esperienza, di conseguenza i giovani fino a 29 anni possono inviare la propria candidatura presso il GTT (Gruppo Torinese Trasporti) fino al prossimo 30 settembre. In questo specifico caso è previsto uno stipendio annuo di ben 24mila euro.

Altra importante opportunità arriva dalla catena Leroy Merlin, realtà più che mai affermata sul nostro territorio nazionale con numerosi punti vendita in molte località. In questo specifico caso si cercano 90 figure in tutto il paese, tra diplomati e laureati. Le sedi interessate per le posizioni ricercate sono quelle delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

Edilizia, idraulica, elettricità sono gli ambiti specifici sui quali graviteranno le specializzazioni delle figure ricercate. Per candidarsi alla specifica selezione bisognerà inviare il proprio curriculum attraverso l’apposita sezione presente sullo stesso portale web dell’azienda. Ad ogni modo, l’azienda mostrerebbe un occhio di riguardo nei confronti di profili con una pregressa esperienza nel settore. Diploma tecnico, laurea o in design o architettura rappresenterebbero i percorsi di studi, in questo caso ideali.

Il mondo del lavoro è pronto ad aprire una nuova stagione insomma e tutti, sono pronti ad approfittare di questa fase di potenziale rilancio.