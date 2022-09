Auto elettrica Lidl: l’offerta ecologica ad un prezzo shock

C’è una super offerta ecologica che sta dilagando tra i consumatori e riguarda l’auto elettrica Lidl: può essere tua a soli 222 euro al mese.

Lidl, la nota catena di supermercati tedesca, ha lanciato una super offerta ecologica della quale molti clienti stanno approfittando. Si tratta della possibilità di noleggiare un’auto elettrica a soli €222 al mese.

L’iniziativa del supermercato Lidl ha lo scopo di incentivare l’utilizzo delle auto elettriche per ridurre l’inquinamento atmosferico urbano.

Dopotutto, ci troviamo nell’era della transizione ecologica, che punta a ridurre ed eliminare definitivamente l’utilizzo dei combustibili fossili, responsabili della maggior parte dell’inquinamento atmosferico attuale.

In effetti, l’eccessivo utilizzo dei derivati del petrolio ha provocato un inquinamento dagli effetti devastanti, tanto da causare cambiamenti climatici.

Per questo motivo, negli ultimi anni, c’è stata una vera e propria accelerazione verso l’ecologico. Infatti, la maggior parte delle aziende automobilistiche stanno sviluppando modelli elettrici o ibridi, al fine di favorire la transizione ecologica.

In Italia, le auto elettriche sono state accolte con entusiasmo, soprattutto da coloro che utilizzano le vetture in ambito urbano. A favorire la diffusione delle auto elettriche ci hanno pensato anche gli incentivi statali.

Ma, da oggi, anche la Lidl potrà prendersi una piccola parte del merito della diffusione delle auto elettriche in città. In effetti la grande catena di supermercati tedesca ha annunciato un’offerta green che dà davvero una grossa mano all’ambiente.

Grazie all’offerta auto elettrica Lidl, è possibile noleggiare una vettura ecologica a soli €222 al mese. Scopriamo come funziona l’offerta.

Auto elettrica Lidl: un’offerta super green irrinunciabile

Anche se si sta registrando un notevole aumento di auto elettriche che percorrono le strade delle nostre città, ci sono ostacoli economici che impediscono a molti di acquistare una vettura con caratteristiche ecologiche.

Di fatto, nonostante gli incintivi statali, acquistare un’auto elettrica è un investimento piuttosto dispendioso.

Ma per fortuna c’è una valida soluzione che arriva proprio da Lidl che, grazie alla sua super offerta green, dà la possibilità di noleggiare un’auto elettrica pagando €222 al mese.

Si tratta di una promozione già attuata in alcuni paesi dell’Unione Europea. L’iniziativa prevedeva la possibilità di noleggiare auto mi diverti modelli. In seguito al successo riscosso dall’iniziativa si è deciso di proporre la medesima offerta anche per le auto elettriche.

In tal caso, però la vettura è una, la Elaris Finn, e rappresenta un veicolo elettrico a zero emissioni: perfetta per circolare in città. L’automobile in questione è realizzata in Cina, ma è prodotta da una società di Grunstadt, dalla Renania-Palatinato Grunstadt.

Si tratta di una vettura particolarmente adatta per circolare in città. Di fatto le caratteristiche che la contraddistinguono sono le piccole dimensioni e una finitura di design.

La soluzione proposta da Lidl permette di abbattere anche l’ostacolo relativo all’aspetto economico.

Il progetto del noleggio di un’auto elettrica nasce dalla collaborazione tra la catena di supermercati tedesca e il portale Like2Drive. In questo modo, si dà la possibilità di noleggiare un’auto a medio e lungo termine. Così le persone interessate possono affittare una vettura per sei mesi, un anno o più.

La cifra mensile da versare è pari a 222 euro, per i clienti fidelizzati, e comprende assicurazione, bollo manutenzione e molte altre opzioni.

Per coloro che non sono clienti fidelizzati, il costo mensile del noleggio e di 269 euro.