Monete, il tesoro è tra le vostre mani? Ecco cosa dovete fare

Negli ultimi tempi il mondo dei collezionisti ha compiuto veri e propri passi da gigante, una evoluzione totale dell’intero contesto.

Con l’avvento del web il tutto è come se avesse cambiato volto. Nuove dinamiche, un nuovo modo di gestire quella che è prima di tutto una vera e propria passione. La possibilità di reperire sempre più informazioni sui vari esemplari, scambiarli con utenti conosciuti sulle varie piattaforme. Infine, partecipare ad aste organizzati dagli stessi protagonisti assoluti del settore.

Ritrovarsi di colpo con un esemplare prezioso di moneta tra le mani è un sogno che bene o mal tutti vorremmo vivere. Al di la della condizione o meno di collezionista. La possibilità di vendere un oggetto prezioso magari ritrovato in casa propria e grazie ad esso mettere le mani su una cospicua somma di denaro è qualcosa che, ammettiamolo, al di la di tutto piacerebbe davvero a tutti. Spesso però la cosa si dimostra molto meno semplice di quanto possa apparire.

Considerata la quantità di monete preziose in circolazione o meno possiamo quindi avere la possibilità di mettere le mani su esemplari spesso ricercati prepotentemente sul mercato dei collezionisti. Qualora dovesse capitare di mettere le mani su qualcosa di simile ci si troverebbe nelle condizioni di vendere tale oggetto. La cosa, non è di certo di facile gestione, soprattutto se ci si ritrova poi all’asciutto di particolari conoscenze nel preciso settore.

Una reazione cosi, improvvisa potrebbe portarci dritti, spediti, ad esempio, nel posto sbagliato. Una banca ad esempio, qualcosa che quasi non avrebbe alcuna attinenza con la situazione in questione. La prima cosa da fare se ci si dovesse ritrovare nella condizione di vendere una moneta più o meno preziosa è quella di rivolgersi ad un esperto del settore che ne stabilisca in tutta franchezza il valore concreto. Fatto ciò, sarà quindi possibile cercare un vero e proprio potenziale compratore.

Monete, il tesoro raro è tra le vostre mani? La guida completa per piazzare il colpo della vita

Non sarebbe del tutto improbabile, ad esempio ritrovarsi, ad esempio, vittime di una truffa organizzata nei vostri confronti. Conoscendo la situazione qualcuno potrebbe ad esempio spingervi a vendere l’oggetto in un certo modo ed a determinate condizioni ad un prezzo nettamente inferiore di quello reale, per poi vendere a sua volta l’esemplare in questione. Massima attenzione, quindi, nel caso, nei confronti di persone spesso a noi molto vicine. Potrebbe capitare anche questo, per quanto spiacevole.

Il web potrebbe rappresentare una valida opportunità, una volta consapevoli del valore reale dell’oggetto nelle nostre mani. Tra le piattaforme maggiormente utilizzate per operazioni di vendita di monete rare possiamo trovare: Ebay, Catawiki, Aste Bolaffi e Nomisma. In ognuno dei casi elencati possiamo trovare differenti caratteristiche ma in tutte e quattro le situazioni possiamo contare su un contesto assolutamente efficace e spesso altamente professionale.

Altra considerazione da fare riguarda la valutazione stessa della moneta in una fase successiva. Giusto, da parte del diretto interessato sarebbe avere una idea di base del prezzo dell’oggetto posseduto. A questo, poi, vanno aggiunti ulteriori posizioni, per cosi dire, a scendere o a salire in base a quelle che sono le condizioni di conservazione della stessa moneta in questione.

In questo caso la griglia di riferimento utilizzata per tale tipo di valutazione è la seguente:

• Fior di conio (FDC): la moneta non ha mai circolato e presenta la brillantezza delle superfici originale.

• Splendido (SPL): la moneta ha circolato pochissimo e presenta rilievi intatti.

• Bellissimo (BB): la moneta ha circolato e presenta qualche segno di usura – i rilievi sono comunque leggibili.

• Molto Bello (MB): la moneta è usurata e non tutti i rilievi sono leggibili.

• Bello (B): la moneta è molto usurata e i rilievi sono quasi del tutto scomparsi.

• Discreto (D): la moneta è quasi completamente liscia.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

In ogni caso per ricevere la giusta valutazione in merito ad un oggetto raro da voi posseduto, la prima mossa da compiere è quella di rivolgersi ad un esperto del settore. Ogni tipo di affidabile valutazione tecnica potrà arrivare esclusivamente, nel vostro pieno interesse, questa specifica strada.