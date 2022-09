Conto corrente, quanti soldi tenere in banca? La risposta non è scontata

Quanti soldi è possibile e opportuno tenere in banca per non correre rischi? Ebbene, la risposta non è scontata.

Sono in molti a chiedersi quanti soldi sia opportuno tenere in banca onde evitare di incorrere in inutili rischi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi, come tutti ben sappiamo, si rivelano essere indubbiamente utili in diverse circostanze. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette di luce e gas, in effetti, sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro. Data la sua importanza, quindi, è facile capire perché è bene non sottovalutare mai nulla.

Conto corrente, quanti soldi tenere in banca? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi quanti soldi sia opportuno tenere in banca onde evitare di incorrere in inutili rischi. Ebbene, a differenza di quanto in molti possano pensare non vi è un vero e proprio limite. Ognuno di noi, infatti, può tenere sul proprio conto quanti soldi desidera, a patto ovviamente che la fonte sia legale.

Allo stesso tempo, comunque, si consiglia di prestare attenzione ad alcuni elementi, come ad esempio i costi che potrebbero finire per erodere i nostri risparmi. Tra questi, ad esempio, si annovera l’imposta di bollo pari a 34,20 euro l’anno per le persone fisiche. L’importo aumenta a 100 euro l’anno, invece, se si tratta di società.

A tal proposito ricordiamo che l’imposta di bollo viene pagata da tutti coloro che presentano una giacenza media pari o superiore a cinque mila euro. Proprio per questo motivo, come è facile intuire, l’unico modo per non pagare tale imposta consiste nell’avere una giacenza annuale al di sotto dei cinque mila euro.

Un altro aspetto da non sottovalutare, poi, è rappresentato dal fallimento dell’istituto bancario. Proprio soffermandosi su quest’ultimo è bene ricordare che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce per ogni conto corrente fino a 100 mila euro.

Oltrepassata tale soglia, purtroppo, si rischia di perdere i propri risparmi. Da non dimenticare poi l’inflazione, argomento di grande attualità, che a sua volta va a ridurre il nostro potere di acquisto, riducendo l’importo dei risparmi.