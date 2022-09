Eurojackpot, l’estrazione è da sogno, pioggia di milioni: sorride l’Italia

Ancora una volta è grande successo per l’estrazione Eurojackpot, la lotteria europea che ha orma conquistato i cittadini.

Si vince e si vince ancora bene all’Eurojackpot, la lotteria europea che ha ormai ha letteralmente conquistato i cittadini dei paesi partecipanti. Premi altissimi ed un montepremi sempre ricco che si rinnova da subito settimana per settimana. Una ulteriore grande possibilità per i cittadini schiacciati da un momento storico più che delicato.

Si, vince, si diceva e si vince davvero bene. Uno degli ultimi concorsi istituiti, stavolta di portata continentale che continua ad avere un successo davvero enorme. Nel nostro paese e non solo si è accesa quindi la fiamma dell’Eurojackpot. Una giocata da effettuare con la speranza che proprio i numeri scelti possano insomma portare ad una somma di denaro abbastanza consistente. Una gioco, nuovo per l’appunto, che ha subito conquistato i cittadini.

Una giocata all’Eurojackpot, insomma offre l’opportunità di misurarsi con la possibilità concreta di diventare milionario, cosi, di colpo. Tutto all’improvviso, tutto in pochi minuti attraverso giocate da pochi euro. Il gioco è di fatto tutto qui, pochi numeri e le estrazioni organizzate. Pioggia di milioni, in caso di numeri centrati con numerosi altri premi minori a disposizione. In questo specifico caso non è stato centrato il jackpot vincente, ma i giocatori hanno lo stesso conquistato una montagna di soldi.

L’ultima estrazione infatti non ha visto nessun vincitore assoluto, nessun 5+2 per intenderci, soltanto una valanga di premi minori da non sottovalutare assolutamente. L’ultimo 5+2 centrato risale allo scorso 9 settembre. In quella occasione il fortunato vincitore in questione si aggiudicò la bellezza di oltre 20 milioni di euro. Festeggianom, ad ogni modo 5+1 da oltre 1,5 milioni di euro a testa. Soddisfazione anche per i 5+0 da 146mila euro, uno dei quali realizzato in Italia. I 4+2 vincono oltre 4mila euro a testa.

Eurojackpot, l’estrazione è da sogno, pioggia di milioni: il prossimo jackpot è già da sogno

L’estrazione del prossimo 20 settembre 2022 metterà in palio un jackpot già abbastanza importante, ben 19 milioni di euro. A far parte dei paesi in cui il nuovo gioco è da tempo presente troviamo inoltre: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione è stata: 16-25-27-41-45, euronumeri 3-9. Tutti i premi assegnati, inoltre, in seguito all’ultima estrazione sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 1 0 € 1.555.721,50 punti 5+0 6 1 € 146.225,70 punti 4+2 32 0 € 4.522,40 punti 4+1 519 14 € 348,50 punti 3+2 1.529 37 € 134,00 punti 4+0 1.035 20 € 134,00 punti 2+2 23.609 421 € 20,20 punti 3+1 24.566 459 € 20,20 punti 3+0 48.917 910 € 19,90 punti 1+2 130.891 2.364 € 9,60 punti 2+1 374.488 6.694 € 9,60