Inps assume, svariate figure ricercate: ecco come candidarsi alla selezione

Il mondo del lavoro apre le sue porte ad una nuova fase. Sono molte le aziende e gli enti che in questa fase avviano le assunzioni.

In una fase che definire critica sarebbe forse troppo poco, un’ottima notizia arriva per quanti in questo momento sono senza lavoro. La ricerca di una collocazione lavorativa stabile e di sicuro prestigio a questo punto appare come fine essenziale per ricercare la propria stabilità economica e professionale. Oggi più che mai c’è bisogno di certezze e stabilità.

Il mondo del lavoro negli ultimi tempi sta aprendo le sue porte con numerose opportunità davvero interessanti per chi al momento si trova nella condizione di non occupato oppure è intento a lasciare una posizione lavorativa non soddisfacente. Oggi più che mai insomma, c’è bisogno di certezze e stabilità. In questa fase, molto delicata per il nostro paese con una crisi dilagante capace di travolgere ogni cosa, le risposte arrivano, per fortuna dei cittadini.

Numerosi infatti, ad oggi, sono gli enti che hanno aperto le proprie porte con bandi in alcuni casi assolutamente insperati. Tra questi è il caso di ricordare ad esempio Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e numerosi enti pubblici, la pubblica amministrazione insomma, sempre alla ricerca di nuove figure professionali a margine di una operazione di svecchiamento del parco dipendenti. Opportunità davvero imperdibili per quanti oggi sono alla ricerca di un lavoro stabile e soddisfacente.

In ultimo segnaliamo la situazione di Inps, l’istituto di previdenza, infatti ha dato il via alle operazioni di ricerca di 69 nuove unità lavorativa da collocare all’interno di una house providing con sede a Roma. Il limite ultimo per presentare domanda di selezione è fissato per il 18 settembre 2022. L’attività in questione si riferisce alle operazioni all’interno di un contact center multicanale verso l’utenza stessa Inps. Le figure ricercate saranno assunte con contratto a tempo indeterminato.

Inps assume, svariate figure ricercate: ecco come accedere alle prove selettive

Tra i requisiti imposti dallo stesso bando diffuso da Inps troviamo chiaramente il livello di studio con relativo titolo riconosciuto in Italia o all’estero. L’età non inferiore a 18 anni e il non aver riportato condanne penali, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia o nello stato di appartenenza, godere dei diritti politici e civili e avere un’adeguata conoscenza la lingua italiana. Requisiti insomma assolutamente necessari nella prima fase di selezione.