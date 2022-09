Superenalotto, vincere con i numeri della Regina: lo stanno facendo tutti

La morte rappresenta certo una tragedia unica, su questo non vi è alcun dubbio. Alcune volte però il tutto prende una piega assai diversa.

Lo scenario che attualmente riguarda molto da vicino la Gran Bretagna ed il mondo tutto, in un certo senso, è di quello di profondo lutto per la morte della sovrana britannica Elisabetta II, dopo settant’anni di regno. Una figura che fatto parte di tutta la vita di milioni e milioni di cittadini di ogni parte del mondo. Una perdita che segnerà per sempre l’attuale momento storico e l’immediato futuro.

Un evento tragico come la morte di una sovrana, 96enne, amata e stimata in ogni angolo del paese, può trasformarsi un po’ per sovvertire certe naturali dinamiche, almeno con l’intenzione, un po’ per spirito dissacrante, trasformarsi in ben altro. L’occasione, per l’appunto per provare a mettere in pratica la grande tradizione dei numeri. Questo è tutto, la smorfia napoletana, è di questo che si parla. Nient’altro. Gli esperti, per cosi dire, si sono subito messi al lavoro.

Una sorta di miccia esplosa all’istante, dal momento della notizia della morte della sovrana d’Inghilterra si è subito partiti alla ricerca della giusta combinazione di numeri da giocare al Lotto ma anche chiaramente al Superenalotto. Uno scenario molto particolare, di quelli che di solito non appartengono agli usi ed i costumi di tutti i paesi del mondo. In alcune zone del nostro paese la cosa è subito partita, passando sopra ogni cosa. Quanto vale in numeri quest’evento?

La combinazione per quanti studiano nei dettagli le stesse dinamiche suggerite dalla smorfia napoletana non è stata complicata da trovare, non più di tante altre. Una soluzione ad una richiesta esplicita, perchè in certe località la c’è bisogno di tirar fuori i numeri da ogni cosa. Niente è immune dall’essere in qualche modo decifrato, scannerizzato in base a quelli che sono i dettami dei novanta numeri che la smorfia mescola e rimescola a proprio piacimento.

Regina Elisabetta, la morte è solo un numero: la combinazione vincente per l’occasione

L’operazione in corso “London Bridge is Down” scattata nel momento esatto del decesso della tanto amata sovrana ha portato, cosi come annunciato, ad una serie di dinamiche. Tra queste quella di individuare il prima possibile i numeri più adatti da giocare al Lotto o al Superenalotto in vista delle successive estrazioni. Detto fatto , gli esperti di Napoli e dintorni si sono messi al lavoro per tirare fuori la migliore delle interpretazioni possibile.

Si parte dal numero 6, che nella smorfia identifica sia il ponte che la città di Londra, per l’appunto il nome dell’operazione “London Bridge”. Il numero 73, che rappresenta la regina, l’85 che rappresenta il decesso della donna ed infine il 55 che definisce il lutto. Altri numeri identificati sono inoltre il 24 che rappresenta la regina di Scozia, 70 gli anni del regno di Elisabetta II ed infine 8-9-22, o meglio la data del decesso. Tutto calcolato nei minimi dettagli insomma, tutto studiato per dare vita alla migliore delle combinazioni possibili.

Lotto e soprattutto Superenalotto per sfidare la sorte ed offrire al cittadino la possibilità di sentirsi più che mai vicino a quella speranza che ogni settimana si prova ad accarezzare. Il jackpot del Superenalotto con i suoi 260 e passa milioni di euro appare oggi come più che mai irraggiungibile. Niente di previsto, niente di immaginato, una somma di denaro troppo alta per venire anche soltanto ipotizzata.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Il lutto della famiglia reale inglese e di un intero popolo come potenziale strumento per arrivare alla vetta. Vincere con i numeri della morte della regina per strappare il montepremi più alto della storia. Il Superenalotto è ormai entrato nella testa degli italiani e difficilmente ne uscirà, almeno a breve.