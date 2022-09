Permessi legge 104 non goduti, possono essere fruiti il mese successivo? La risposta che non ti aspetti

Nel caso in cui non si usufruisca dei permessi Legge 104 è possibile cumularli il mese successivo? Ebbene, la risposta sorprende tutti.

Come funziona nel caso in cui una persona non usufruisca dei giorni di permesso Legge 104? È possibile usufruirne il mese successivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Famiglia, impegni lavorativi, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le cose da fare e che richiedono il nostro massimo impegno. È facile quindi intuire come riuscire a conciliare tutto risulti per molti particolarmente difficile. Proprio per questo motivo è bene sapere quando e se si ha diritto a qualche agevolazioni.

Tra questi, ad esempio, si annoverano i permessi Legge 104. A proposito di quest’ultimi sono diversi i dubbi in merito. Basti pensare che sono in molti a chiedersi se, nel caso in cui non si usufruisca dei permessi Legge 104, sia possibile cumularli il mese successivo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Permessi legge 104 non goduti, possono essere fruiti il mese successivo? Ecco cosa c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come siano tanti e diversi i dubbi sui permessi Legge 104, con numerose sentenze che hanno provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in merito. Ma non solo, sempre soffermandosi su tale misura sono in molti a chiedersi se, nel caso in cui non si usufruisca dei permessi Legge 104, sia possibile cumularli il mese successivo.

Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, se un lavoratore disabile o chi gli fa assistenza non usufruisce dei permessi Legge 104, allora non può cumularli il mese successivo. Questo pertanto vuol dire che i giorni di permesso Legge 104 non fruiti nel mese andranno automaticamente persi e non potranno più essere recuperati. Il mese seguente, pertanto, si potrà beneficiare come al solito di massimo tre giorni di permesso, così come stabilito dalla normativa vigente.

Sempre in tale ambito, inoltre, ricordiamo che nel caso in cui la persona con disabilità è ricoverata presso una struttura ospedaliera con assistenza continua, allora non si ha diritto ai permessi Legge 104. In caso di ricovero presso una struttura che non presta assistenza continua, invece, il famigliare può richiedere e ottenere i giorni di permesso per prendersi cura della persona ricoverata.