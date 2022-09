Francobolli, l’esemplare che non ti aspetti: trova quello giusto e sei ricco

Una passione che al giorno d’oggi può certo sfociare in qualcosa di più, considerando le reali valutazioni di certi esemplari.

Collezionare banconote, monete, francobolli, è da sempre una delle più grandi passioni dell’uomo. Milioni e milioni di collezionisti affollano quelli che sono i contesti, virtuali o reali che caratterizzano questo particolare mondo. Oggi più che mai quello sesso mondo riesce ad avvolgere in maniera sempre più netta coloro i quali scelgono di farvi parte. Il presente è la rivoluzione.

Il concetto, la dinamica che lega il collezionista all’oggetto, in quanto a valore è può essere in qualche modo descrivibile al pari delle altre grandi tipologie di collezioni alle quali spesso ci si dedica. Monete e banconote, legano il proprio destino, cosi come di fatto la loro finale collocazione storica ad una serie di fattori che in precedenza vanno a determinare le caratteristiche principali dello stesso esemplare. Quei tratti specifici, per l’appunto rappresenteranno in qualche modo una sorta di documento di identità.

Fondamentale, insomma, per fini puramente valutativi sarà l’anno di produzione dell’esemplare in questione, l soggetto rappresentato, la presenza di eventuali errori di stampa, difetti insomma, capaci di far schizzare più che mai alle stelle lo stesso valore. In questo modo si può essere ben consapevoli, in linea di massima dell’oggetto che ci si trova di fronte, della caratura di questo. Altro passaggio importante, di questi tempi è sicuramente quello legato alla rete.

Il web, negli ultimi anni ha contribuito a dare una smossa non indifferente, se cosi può essere detto, a tutto l’ambiente. La possibilità di poter visionare gli esemplari attraverso specifiche piattaforme. Imparare a conoscere tutto dei francobolli più famosi, comprese le valutazioni. Avere inoltre la possibilità di acquistare esemplari direttamente da venditori privati o attraverso aste on line o in presenza organizzate dalle stesse associazioni.

Francobolli, l’esemplare che non ti aspetti: ecco quali sono gli esemplari più preziosi in giro

Numerosi, in questo senso sono gli esemplari di francobollo al momento maggiormente ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. Pezzi unici che ancora oggi attirano più che mai le attenzioni degli appassionati. In più, in alcuni casi parliamo di valutazioni altissime, di certo non accessibili a tutti. In alcune specifiche condizioni, cosi come ipotizzabile, il valore degli esemplari stessi è da considerare ancora più alto.

Tra gli esemplari più preziosi troviamo sicuramente quello definito il Jenny rovesciato. Stiamo parlando di uno dei pezzi da collezione più famosi al mondo, 24cent di valore nominale, stampato nel 1918 negli Stati Uniti. La celebrazione in questione riguarda l’inizio della consegna della posta a mezzo aereo. Nell’immagine, il mezzo di trasporto però è stampato al contrario. Valore ai limiti del paranormale si potrebbe definire, per un pezzo in ottime condizioni di conservazione potrebbero volerci ben 700mila euro.

Altro pezzo assai pregiato è il celebre Penny black. Stampato nel 1840 in Inghilterra ritrae la regina Vittoria ed è di fatto il primo francobollo adesivo mai stampato. Il suo attuale valore si aggira intorno ai 3mila euro. In Italia, invece tra i più celebri troviamo invece il Gronchi rosa. L’esemplare è diventato famoso per un classico errore di stampa. Nato per celebrare la visita in Perù del Presidente Gronchi, oggi vale circa 1100 euro.

Tra gli altri pezzi pregiati del panorama filatelico italiano possiamo trovare inoltre:

Centenario della morte di Alessandro Volta del 1927 da 20 centesimi vale 8.000 euro

1932 occupazione della Somalia da parte dell’Italia vale 200 euro

1928 Emanuele Filiberto lire 20 vale 750 euro

Eritrea e Somalia da 1 lira, con l’effigie del leone, in coppia valgono 1900 euro

Pezzi da collezione da far invidia agli appassionati di mezzo mondo. Il contesto specifico è cosi, grande passione e grande ammirazione per esemplari che possono realmente cambiare la vita di chi li possiede.