Alessandra Viero, chi è e quanto guadagna la giornalista conduttrice Mediaset: le cifre che non ti aspetti

Nota giornalista e conduttrice televisiva italiana, ecco quanto guadagna Alessandra Viero. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto noto del piccolo schermo nostrano, sono in molti a chiedersi quanto guadagna Alessandra Viero. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra le giornaliste e conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Alessandra Viero è nota per essere la conduttrice, assieme a Gianluigi Nuzzi, di Quarto Grado. Ma non solo, sempre con lui conduce anche Segreti e delitti.

Volto amatissimo di Mediaset, pertanto, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Alessandra Viero: chi è, altezza, carriera

Nome: Alessandra Viero

Altezza: 173 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 16 Aprile 1981

Luogo di nascita: Sandrigo, in provincia di Vicenza

Nata a Sandrigo, in provincia di Vicenza, Alessandra Viero è alta 173 cm ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con il massimo dei voti, ha iniziato a collaborare con testate locali prima ancora di concludere il percorso di studi.

Nel 2006 diventa giornalista professionista e nel 2008 approda a Mediaset, in qualità di inviata speciale del Tg4 e lettrice di agenzie di studio. Nel 2011 diventa conduttrice di TgCom24. A giugno 2012 conduce Pomeriggio Cinque Cronaca, ovvero la versione estiva di Pomeriggio Cinque.

Nel 2013 entra a far parte della redazione di Studio Aperto e inizia a condurre Quarto Grado. Sempre con Gianluigi Nuzzi, poi, conduce il programma estivo Segreti e Delitti. A partire dall’11 agosto 2022, inoltre, è al timone della versione estiva di Controcorrente su Rete 4.

Alessandra Viero: vita privata, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Alessandra Viero si sa davvero ben poco. È noto, comunque, che nell’estate del 2021 è convolata a nozze, in Campidoglio a Roma, con Fabio Riveruzzi. Dalla loro storia d’amore è nato il 25 marzo 2017 il figlio Roberto Leone.

Alessandra Viero: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo del piccolo schermo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio della nota giornalista. Data la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, comunque, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la maggior parte dei giornalisti Mediaset guadagni dai 20 ai 30 mila euro l’anno. Lo stipendio per chi lavora come giornalista in Mediaset, comunque, sembra che oscilli da 45.427 euro a 107.199 euro all’anno.

In ogni caso, come è facile immaginare, lo stipendio di un giornalista Mediaset risulta differente anche in base alla sua fama e visibilità, con alcuni conduttori della rete che guadagno molto di più rispetto alle cifre poc’anzi citate. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Alessandra Viero.

Alessandra Viero: Instagram

Tra le conduttrici più apprezzate del piccolo schermo nostrano, Alessandra Vierp è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram dove condivide spesso scatti della sua vita privata e professionale con i suoi tanti follower.