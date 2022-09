Cinema, biglietti a soli 3,50 euro in questi giorni: il ritorno in sala buia

Buone notizie in arrivo per tutti gli amanti del cinema e non solo. In questi cinque giorni, infatti, i biglietti costeranno solo 3,50 euro. Ecco di quali si tratta.

Occhio alle novità inerenti il mondo del cinema! Grazie ad una nuova e interessante iniziativa, infatti, in questi cinque giorni sarà possibile andare al cinema pagando il biglietto solo 3,50 euro. Entriamo quindi nei dettagli per scoprire il calendario e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cinema, occhio alle novità, biglietti a soli 3,50 euro in questi giorni: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, a partire dal 18 al 22 settembre 2022 sarà possibile vedere diversi film al cinema pagando solamente 3,50 euro. Un’iniziativa davvero interessante, voluta e resa nota dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che a tal fine ha preso ispirazione dall’evento francese “Fête du Cinéma”.

Tale iniziativa, denominata “Cinema in festa“, è stata supportata dalla Fondazione di David di Donatello, dal Mic, da Anica e Anec. Se tutto questo non bastasse, oltre a cinque giorni previsti a settembre 2022, tale iniziativa avrà luogo fino al 2026, con due appuntamenti previsti a giugno e a settembre.

Cinema, occhio alle novità, biglietti a soli 3,50 euro in questi giorni: il calendario fino al 2026

Entrando nei dettagli, interesserà sapere che a tale prezzo sarà possibile vedere vari film della programmazione normale. Ma non solo, anche anteprime, eventi speciali, masterclass e proiezioni con attori e registi dei film. Tra le prossime uscite, in particolare, si annoverano “Ti mangio il cuore”, “Don’t Worry Darling”, “The More Fun Stuff Version”. A questi poi si aggiungono anche “Avatar”, nella versione rimasterizzata, e “I figli degli altri”.

Per finire, soffermandosi sul calendario dell’iniziativa per i prossimi cinque anni, ricordiamo che le date da segnare sul calendario sono le seguenti:

da domenica 18 a giovedì 22 settembre 2022 ;

; giugno 2023 da domenica 11 a giovedì 15 e settembre 2023 da domenica 17 a giovedì 21;

da domenica 17 a giovedì 21; da domenica 9 a giovedì 13 giugno 2024 e da domenica 15 a giovedì 19 settembre 2024;

e da domenica 15 a giovedì 19 settembre 2024; giugno 2025 da domenica 8 a giovedì 12 e settembre 2025 da domenica 21 a giovedì 25;

da domenica 21 a giovedì 25; da domenica 14 a giovedì 18 giugno 2026 e da domenica 20 a giovedì 24 settembre 2026.