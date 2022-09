IKEA, pannelli solari accessibili a tutti: scopriamo se è anche conveniente

IKEA annovera tra i prodotti in vendita i pannelli solari a prezzi competitivi. Rappresenta l’occasione ideale per svoltare verso il fotovoltaico e risparmiare?

I cittadini stanno valutando seriamente l’acquisto dei pannelli fotovoltaici da IKEA. Scopriamo se la convenienza è reale.

I prezzi in salita dell’energia elettrica spaventano i contribuenti. Le bollette rappresentano un problema enorme per chi ha uno stipendio o una pensione dagli importi non adeguati al costo della vita. Il pensiero di svoltare verso il fotovoltaico, dunque, accomuna un numero crescente di cittadini ma un ostacolo si palesa tra il desiderio di installare pannelli solari e la sua realizzazione. Parliamo dell’iniziale costo di acquisto dell’impianto. Il Governo ha attivato dei Bonus per ammortizzare la spesa e incentivare il fotovoltaico domestico nonché il mini eolico. Poi c’è la proposta commerciale della nota azienda di arredamento IKEA che si presenta come una soluzione low cost da considerare preferibile rispetto alle offerte di aziende specializzate nel settore.

IKEA e i pannelli solari, valutiamo la proposta

Il passaggio al fotovoltaico deve tener conto di diversi aspetti. L’iniziale costo dell’impianto, la qualità dei pannelli, la reale convenienza dei consumi, le condizioni strutturali del tetto o della zona in cui installare i pannelli. La proposta di IKEA sembra tenere in considerazione le suddette variabili rappresentando la formula più idonea per numerose famiglie.

L’azienda svedese collabora da qualche anno con Wolmann, un’azienda produttrice di componenti per impianti a energia rinnovabile. Comprare i pannelli solari da IKEA, dunque, significa avvalersi dei prodotti creati da Wolmann. Successivamente alla richiesta di acquisto si verrà ricontattati per eseguire una perizia tecnica al costo di 199 euro. Tale somma verrà scalata dall’importo finale qualora la procedura di acquisto e installazione andasse a buon fine. Per quanto riguarda i costi dei pannelli, i prezzi proposti sono già comprensivi della detrazione fiscale del 50%. Sarà l’azienda, infatti, ad anticipare lo sconto in fattura. In più, la somma da pagare potrà essere rateizzata in modo tale da dare più possibilità alle famiglie di passare al fotovoltaico.

Quali modelli sono in vendita e a quale costo

IKEA propone due soluzioni, Solstrale Basic e Solstrale Plus. La prima proposta include pannelli solari in silicio policristallino dalla potenza di 2 kWp. La seconda soluzione, invece, è composta da pannelli in silicio monocristallino con potenza 3 kWp. Il prezzo finale dipenderà dal numero di pannelli scelti e dalla configurazione preferita.

Il preventivo potrà essere velocemente visualizzato sul portale dell’azienda svedese tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare ossia due persone (con o senza cumulo di batteria), tre persone (con o senza cumulo) oppure quattro o più componenti. L’impianto Basic con 9 pannelli, garanzia di 5 anni per l’installazione, di 10 per i pannelli solari e di 25 per la performance, costa 2.495 euro. L’impianto Plus da 8 pannelli costa 2.980 euro mentre la batteria di accumulo Storage ha un costo di 2.495 euro con capacità 5 kWh e 10 anni di garanzia.