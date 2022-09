Vince 4 milioni di euro, poi l’incredibile decisione: “Non ti voglio più”

Di storie legate a vincite clamorose è pieno il mondo dell’informazione, ma in alcuni casi quello che succede è davvero incredibile.

Al giorno d’oggi, sappiamo benissimo quanto una vincita, soprattutto se molto importante possa cambiare la vita di chiunque. Affermazioni milionarie chiaramente possono cambiare in maniera assolutamente decisiva gli equilibri di una intera esistenza. Più che mai insomma ci si ritrova consapevolmente di fronte ad una marea di decisioni da affrontare. In alcuni casi però, la scelta ricade su qualcosa che probabilmente non verrebbe in mente a tutti.

La storia che arriva dall’Inghilterra ha davvero qualcosa di inimmaginabile. Una coppia felice ed una vincita improvvisa che arriva a minare quelli equilibri finora, con tutta probabilità considerati almeno da una parte assolutamente stabili. Kirk Steven 39 è fidanzato, felicemente, almeno cosi sembra con la quarantenne Laura Hoyle. La vincita in questione ha di fatto stravolto ogni cosa. La cronaca dei fatti è assolutamente incredibile.

Una vincita cosi come anticipato, inattesa, a sconvolgere gli equilibri di una coppia apparentemente felice. L’equivalente di 4 milioni di euro vinti alla lotteria, dall’uomo e la particolarissima idea balenata nella mente della donna. Il loro accordo era quello di acquistare un biglietto della lotteria alla settimana per tentare periodicamente la fortuna. Il destino insomma decide di riservare un trattamento di favore alla donna, ma dopo aver messo le mani sulla vincita, lei lascia lui, lasciandolo in tutto e per tutto solo.

Una vicenda davvero incredibile che ricorda quella accaduta anni fa sempre in Inghilterra dove sempre una donna lasciò il suo compagno dopo aver scoperto di aver vinto molti milioni di sterline, la vincita in quel caso era realmente sua. La coppia insomma, cosi come anticipato, apparentemente felice, accoglie nel migliore dei modi la notizia e provvede subito ad incassare quanto vinto, cosi come detto, l’equivalente di 4 milioni di euro.

Vince 4 milioni di euro, poi l’incredibile decisione: “Avevamo piani per il futuro”

L’importo di una vincita, va di fatto a chi ha acquistato il biglietto. In questo caso il biglietto è stato acquistato dalla donna che ha poi lasciato il suo compagno, non prima di aver intascato tutta la vincita ed aver acquistato una casa dal valore di 600mila euro. Non contenta la donna ha provato a portare via anche i loro cani, stavolta però non riuscendoci. Un duro colpo per colui che immaginava di essere diventato milionario e che invece si è ritrovato alla fine senza nemmeno più la tanto amata fidanzata.

Kirk Steven, in merito alla terribile vicenda che lo ha visto protagonista ha cosi dichiarato: “Avevamo piani per il futuro. Stavamo per comprare una proprietà insieme e costruire un impero. Dopo la vincita mi ha detto che non voleva più stare con me. Era come se i soldi le dessero la sicurezza di poter gettare via tutto, si sentiva superiore a me”. L’uomo ha poi fatto intendere che si accontenterebbe anche del solo 10% della vincita, cosi da riscostruirsi una vita lontano dalla sua ex ragazza. Una vicenda davvero incredibile insomma, di quelle alle quali si fa fatica a credere.

Vincere al gioco, vincere poi una somma di denaro abbastanza consistente dovrebbe cambiare la vita delle persone, certo, ma in meglio. In questo caso invece quello che è successo appare assolutamente inverosimile. La sopraffazione che entra in atto tra i due protagonisti, fino a poco prima apparentemente una coppia felice. Oggi più che mai certe logiche stupiscono ad ogni occasione. Vincere dovrebbe portare vantaggi, non come in questi casi in cui un povero ragazzo si è trovato di fatto solo e letteralmente derubato.

Una storia, cosi come anticipato, assolutamente incredibile. Un atteggiamento quasi ignobile di fronte ad un momento di potenziale, almeno inizialmente reciproca felicità.