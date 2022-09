Il nostro smartphone potrebbe essere in pericolo e noi inconsapevoli artefici delle sue problematiche. Scaricare alcune app, infatti, danneggia la sicurezza del device.

Il sistema operativo Android ha delle falle che mettono in pericolo lo smartphone. Riconoscere i segnali di allarme è fondamentale per non peggiorare la situazione.

Sempre più spesso si notano malfunzionamenti nel proprio device di cui non si conosce l’origine. Può capitare che cliccando su un link o aprendo una pagina internet sbagliata si scarichino inconsapevolmente virus o malware. Niente di preoccupante se si interviene in tempo con un buon programma antivirus. Altre volte, invece, il pericolo nasce dalle app che consciamente scarichiamo da Play Store, certi di agire nel giusto. Purtroppo il sistema operativo Android ha delle falle che permettono a delle minacce di insidiarsi nello smartphone. A segnalare la problematica il gruppo di sicurezza Bitdefender che si occupa proprio di individuare difetti e software ostili. Ultimamente ha analizzato numerose app presenti su Play Store scoprendo ben 35 anomalie.

Il pericolo per lo smartphone viene dalle app

Bitdefender ha individuato 35 app che hanno il compito di riempire il device di pubblicità di varia natura, alcune molto invasive. La disinstallazione non si è rivelata affatto semplice data la capacità delle applicazioni di rinominarsi e modificare periodicamente l’icona in modo tale da non essere individuate. L’utente, dunque, per tutelare lo smartphone dovrà ricordare leggendo i nomi delle app se si è proceduto o meno con l’installazione delle stesse.

Ecco la lista:

Wall light – Wallpapers Pack

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Big Emoji – Keyboard

Stock Wallpapers – 4K & HD

Engine Wallapapers

Art Filter – Deep Photoeffect

EffectMania – Photo Editor

Fast Emoji Keyboard

Greate Stickers for WhatsApp

Photopix Effects

La lista continua con altre app pericolose

Continuiamo con

Math Solver – Camera Helper

Led Theme -Colorful Keyboard

Keyboard – Fun Emoji Stickers

My GPS Location

Smart WiFi

Image Warp Camera

Cat Simulator

Art Girls Wallpaper HD

Smart QR Creator

Colorize Old Photos

Girls Art Wallpaper

GPS Location Finder

GPS Location Maps

Smart QR Scanner

Volume Control

Secret Horoscope

Animated Sticker Master

Smart GPS Location

Personality Charging show

Sleep Sounds

Media Volume Slider

QR Creator

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

È consigliabile, secondo Bitdefender, disinstallare subito le app della lista o ricercarle in caso di cambio del nome e dell’icona. Si potrà intuire la loro presenza sullo smartphone dal gran numero di pubblicità che appaiono sul device.