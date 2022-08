Il cedolino della pensione di settembre è ora consultabile: come procedere

Il cedolino della pensione di settembre è online. Scopriamo come visualizzarlo per controllare l’importo spettante.

L’INPS ha messo a disposizione dei pensionati il cedolino della pensione come ogni mese. Basterà collegarsi al portale e seguire una semplice procedura per prenderne visione.

Una semplice procedura online consentirà di visualizzare il cedolino della pensione di settembre per conoscere l’importo che a breve si riceverà. I pagamenti inizieranno domani, 1° settembre e termineranno il giorno 7 per chi è solito ritirare in contanti la somma spettante presso un Ufficio Postale. C’è grande attesa tra i pensionati perché la speranza è di ricevere un assegno pensionistico più ricco.

L’aumento non è legato alla rivalutazione del 2,2% dato che scatterà solamente a partire da ottobre né al Bonus 200 euro una tantum. La maggior parte dei pensionati, infatti, ha già ricevuto la misura tra luglio e agosto. Rimangono in attesa solamente coloro che non hanno inviato in tempo il modello Red per comunicare all’INPS i redditi del 2019. L’interesse sulla somma spettante dipende dall’attesa del rimborso del 730. Questo sì che potrebbe far aumentare notevolmente l’assegno del mese di settembre. Vediamo, dunque, come scoprire se il rimborso verrà erogato.

Come conoscere l’importo dell’assegno del mese di settembre

Il cedolino consente di visualizzare tutte le voci che concorrono alla formazione dell’importo spettante, compresi tagli e rimborsi. Per poter controllare il documento basterà accedere al portale dell’INPS e autenticarsi tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi per entrare nell’area personale MyINPS. A questo punto basterà cercare la voce “cedolino pensione” per poi cliccare sulla dicitura “verifica pagamenti”. Al pensionato non rimarrà altro da fare che selezionare dal menù il mese di settembre 2022 per prendere visione del cedolino.

Se i dettagli non dovessero essere disponibili, si potrà leggere l’importo erogato accedendo al proprio fascicolo previdenziale.

Il servizio “Cedolino Pensione Online” e le sue funzionalità

Nella sezione “Cedolino pensione online” sono a disposizione del pensionati tante diverse funzioni. L’INPS, infatti, oltre a permettere la visualizzazione del cedolino del mese di interesse consente di confrontare i cedolini delle pensioni, visualizzare l’elenco dei prospetti di liquidazione, controllare l’elenco delle deleghe sindacali e leggere le comunicazioni INPS.

Inoltre, il servizio consente di gestire le deleghe sindacali sui trattamenti pensionistici, leggere i dettagli dei recapiti e modificare i dati personali. Nell’area è disponibile, poi, il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento nonché delle informazioni di posta elettronica certificata. Si può, infine, recuperare la Certificazione Unica e stamparla.